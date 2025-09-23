Biognosys pronta a introdurre servizi di metabolomica/lipidomica per la scoperta di farmaci multiomici e la ricerca clinica

BOSTON e ZURIGO, Svizzera, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, azienda pioniera nei servizi e nei software di proteomica di nuova generazione, ha annunciato oggi l'espansione dei propri servizi di organizzazione della ricerca a contratto (CRO) in modo da includere la metabolomica e la lipidomica quantitative di biocrates. Questi servizi saranno offerti sia in Europa che dal laboratorio statunitense di Biognosys, vicino a Boston. Questa acquisizione strategica integra i servizi di proteomica basati sulla spettrometria di massa di Biognosys, leader nel settore, e rafforza il suo portafoglio globale di servizi multiomici.

L'espansione dei servizi di metabolomica/lipidomica di biocrates segue il lancio nel 2024 dei servizi di proteomica mirata da parte di Biognosys in qualità di fornitore certificato della tecnologia NULISA™ ad altissima sensibilità, consolidando il ruolo di Biognosys come fornitore affidabile di servizi di scoperta e quantificazione di biomarcatori multiomici ad alta precisione.

Biognosys utilizza il kit biocrates MxP® Quant 1000 recentemente lanciato sullo spettrometro di massa EVOQ® DART-TQ+ di Bruker (solo per uso di ricerca). Questo flusso di lavoro convalidato consente una quantificazione affidabile e standardizzata di un ampio panel di metaboliti e lipidi per i clienti globali di Biognosys nel campo della ricerca clinica e traslazionale.

Grazie alla combinazione dei kit metabolomici e lipidomici di biocrates sottoposti a controllo qualità con le piattaforme di spettrometria di massa ad alte prestazioni di Bruker e gli eccellenti servizi di ricerca a contratto di Biognosys, i ricercatori biofarmaceutici e clinici hanno accesso a multiomiche quantitative scalabili progettate per garantire la massima qualità e riproducibilità dei dati.

“Siamo lieti di soddisfare la crescente domanda dei clienti di servizi integrati di proteomica e metabolomica, offrendo una visione olistica più approfondita dei sistemi biologici” ha affermato Jakob Vowinckel, Ph.D., Chief Officer Scientific Operations di Biognosys.

“Siamo felici di vedere il nostro kit MxP® Quant 1000 espandersi a una gamma più ampia di piattaforme, rendendo la metabolomica quantitativa accessibile a un maggior numero di laboratori e ricercatori” ha affermato Sebastian Gottfried, Ph.D, Chief Marketing Officer di biocrates.

Informazioni su Biognosys

Biognosys è un’organizzazione leader nel settore della ricerca a contratto (CRO) specializzata in servizi di proteomica per la ricerca e lo sviluppo in fase iniziale attraverso il monitoraggio dei biomarcatori nelle sperimentazioni cliniche. In collaborazione con le aziende biotecnologiche e farmaceutiche più innovative al mondo, Biognosys utilizza tecnologie esclusive e brevettate insieme alla spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con precisione, profondità e produttività senza pari. Con laboratori nei pressi di Zurigo (Svizzera) e Boston (Massachusetts, Stati Uniti), Biognosys combina competenze scientifiche e proteomica di nuova generazione per accelerare la scoperta e lo sviluppo di farmaci, fornendo assistenza alla ricerca traslazionale e preclinica, nonché agli studi clinici per la medicina di precisione. Scoprite di più su www.biognosys.com

biocrates è leader nel campo della metabolomica quantitativa basata sulla spettrometria di massa. Fondata nel 2002 a Innsbruck, in Austria, biocrates fornisce kit standardizzati, software e servizi di ricerca a contratto che consentono ai laboratori di quantificare fino a 1.881 biomarcatori in un unico kit, partendo da meno di una goccia di sangue. I ricercatori di tutto il mondo si affidano a kit di punta come MxP® Quant 1000 per trasformare i dati metabolici provenienti da diversi tessuti e tipi di campioni in biomarcatori utilizzabili, accelerare lo sviluppo di farmaci e garantire un'assistenza sanitaria più accurata. Per saperne di più, visitare il sito biocrates.com. biocrates è entrata a far parte del gruppo Biognosys nel 2025 e continua a offrire kit indipendenti dal fornitore.

