Biognosys lanceert metabolomics-/lipidomics-diensten voor de ontdekking van multiomics-medicijnen en klinisch onderzoek

BOSTON en ZÜRICH, Zwitserland, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een pionier op het gebied van proteomics-diensten en -software van de volgende generatie, maakte vandaag bekend haar contractonderzoeksorganisatie (CRO) -diensten te zullen uitbreiden met kwantitatieve metabolomics en lipidomics van biocrates. Deze diensten zullen zowel in Europa als vanuit het Amerikaanse laboratorium van Biognosys nabij Boston worden aangeboden. Deze strategische toevoeging is een aanvulling op de toonaangevende, op massaspectrometrie gebaseerde proteomics-diensten van Biognosys en versterkt de wereldwijde multiomics-dienstenportfolio.

De uitbreiding met de metabolomics-/lipidomics-diensten van biocrates volgt op de lancering in 2024 door Biognosys van gerichte proteomics-diensten als Certified Service Provider van de ultragevoelige NULISA™-technologie, waarmee de rol van Biognosys als betrouwbare dienstverlener op het gebied van uiterst nauwkeurige ontdekking en kwantificering van multiomics biomarkers wordt verstevigd.

Biognosys maakt gebruik van de onlangs gelanceerde MxP® Quant 1000-kit van biocrates op de EVOQ® DART-TQ+ massaspectrometer van Bruker (alleen voor onderzoeksdoeleinden). Deze gevalideerde workflow maakt robuuste en gestandaardiseerde kwantificering mogelijk van een breed panel van metabolieten en lipiden voor de wereldwijde klanten van Biognosys voor klinisch en translationeel onderzoek.

De metabolomics- en lipidomics-kits, die door biocrates op kwaliteit worden gecontroleerd, worden gecombineerd met de hoogwaardige massaspectrometrieplatforms van Bruker en de uitstekende contractonderzoeksdiensten van Biognosys, waardoor biofarmaceutische en klinische onderzoekers toegang krijgen tot schaalbare, kwantitatieve multiomics, ontworpen voor de hoogste gegevenskwaliteit en reproduceerbaarheid.

"We zijn verheugd te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar geïntegreerde proteomics- en metabolomics-diensten, die een dieper holistisch beeld bieden van biologische systemen", aldus Jakob Vowinckel, Ph.D., Chief Officer Scientific Operations bij Biognosys.

"We zijn blij dat onze MxP® Quant 1000 kit zich uitbreidt naar een breder scala van platforms, waardoor kwantitatieve metabolomics toegankelijk wordt voor meer laboratoria en onderzoekers," zei Sebastian Gottfried, Ph.D, Chief Marketing Officer, biocrates.

Biognosys is een toonaangevende contractonderzoeksorganisatie (CRO) die gespecialiseerd is in proteomica-diensten voor onderzoek en ontwikkeling in de vroege fase via de monitoring van biomarkers in klinische onderzoeken. Biognosys werkt samen met de meest innovatieve biotechnologische en farmaceutische bedrijven ter wereld en maakt gebruik van unieke, gepatenteerde technologieën en hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Met laboratoria vlakbij Zürich (Zwitserland) en Boston (Massachusetts) combineert Biognosys wetenschappelijke expertise en geavanceerde proteomica om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen. Ook ondersteunt het translationeel en preklinisch onderzoek en klinische onderzoeken voor precisiegeneeskunde. Meer informatie vindt u op www.biognosys.com

biocrates is toonaangevend op het gebied van kwantitatieve, op massaspectrometrie gebaseerde metabolomica. biocrates werd in 2002 opgericht in Innsbruck, Oostenrijk, en levert gestandaardiseerde kits, software en contractonderzoeksdiensten waarmee laboratoria tot 1.881 biomarkers kunnen kwantificeren in één kit op basis van minder dan één druppel bloed. Wereldwijd vertrouwen onderzoekers op toonaangevende kits zoals MxP® Quant 1000 om metabole gegevens van diverse weefsels en monstertypes om te zetten in bruikbare biomarkers, versnelde medicijnontwikkeling en preciezere gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op biocrates.com biocrates sloot zich in 2025 aan bij de Biognosys-groep en blijft leverancier-agnostische kits aanbieden.

