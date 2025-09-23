Ehituse algus Liveni Olemuse projektis

Liveni AS-i („Liven“) tütarettevõte Liven Kodu 22 OÜ sõlmis ehituse peatöövõtulepingu NOBE OÜ-ga, et rajada Nõmmele Kalda tänavale uued kodud Olemuse projektis. Järgmisel nädalal algavate ehitustööde käigus valmib 2026. aasta lõpuks kaksteist 3-korruselist maja kokku 72 uue koduga.

Ehitustööde maksumus on ligi 13 miljon eurot, millele lisandub käibemaks. Lumia OÜ arhitektide loodud projektis on 3- kuni 5-toalised kodud, millest kõikidel on oma rõdu või terrass. Tänaseks on Olemuse projektis müüdud või broneeritud 31% kodudest (22 kodu). Rohkem infot projekti kohta leiab kodulehelt olemuse.liven.ee.



Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee