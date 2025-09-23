Fristads lanserar Tyresta – softshelljackan som håller värmen året runt

Fristads presenterar Tyresta, en unik hybrid mellan softshell- och vinterjacka som är framtagen för yrkespersoner som behöver en jacka som klarar alla väder och håller under lång tid. Med en kombination av smart design, slitstarka material och strategiskt placerade värmepaneler är Tyresta utvecklad för att göra arbetsdagen både bekvämare och mer hållbar.

– Tyresta är mer än en vanlig softshell, säger Lena Bay Højland, Product Director på Fristads. Vi har kombinerat softshellens rörlighet med värmande Primaloft-paneler för att skapa en jacka som fungerar året runt. Resultatet är ett plagg som är lätt att bära, håller värmen där det behövs mest och tål tuffa arbetsförhållanden.

Smart värmezonering för bästa komfort

Tyresta skiljer sig från traditionella arbetsjackor genom sin body mapping-design. Värmepanelerna är placerade runt ländryggen – för att skydda kroppens känsligaste värmezon – och i huvan kring öron och nacke. Detta gör att kroppen behåller värmen där den annars lätt kyls ner, utan att jackan känns för varm eller tung.

– När vi utvecklade Tyresta utgick vi från hur människor faktiskt rör sig och arbetar. Genom att bara isolera de mest kritiska zonerna har vi skapat en jacka som håller användaren varm och samtidigt ger full rörelsefrihet, säger Lena Bay Højland.

För arbetsdagar med alla fyra årstider

Jackan är vind- och vattenavvisande och har en andande membrankonstruktion som gör den bekväm att bära en hel dag. Den är framtagen för lager-på-lager-principen och fungerar som ytterlager tillsammans med ett fukttransporterande baslager och en tunn mellanlagertröja. På så sätt blir det enkelt att justera klädseln när vädret växlar – något som är vanligt på arbetsplatser där det kan vara kallt på morgonen, varmt mitt på dagen och blåsigt eller regnigt på eftermiddagen.

Byggd för att hålla – tekniskt och visuellt

Tyresta är tillverkad av slitstarka material och förstklassiga sömmar som klarar tuffa tag. Materialvalen gör jackan både mjuk och flexibel, samtidigt som den behåller sitt utseende även efter lång tids användning.

– En jacka är inte hållbar bara för att den är gjord i rätt material. Den måste också vara bekväm, praktisk och uppskattad av användaren – annars riskerar den att bytas ut i förtid. Tyresta är designad för att bli en favorit i garderoben och användas så länge som möjligt, säger Lena Bay Højland.

En del av Fristads hållbarhetsstrategi

Tyresta är tillverkad av mer hållbara råmaterial och är en viktig del av Fristads arbete för att minska klimatpåverkan. Genom att erbjuda plagg som håller länge och används året runt bidrar Fristads till minskad resursförbrukning och mindre avfall.

Fakta: Fristads Tyresta Softshell

Typ: Hybridjacka – softshell med integrerade Primaloft-paneler

Hybridjacka – softshell med integrerade Primaloft-paneler Egenskaper: Vind- och vattenavvisande, andas, strategiskt placerad värmezonering

Vind- och vattenavvisande, andas, strategiskt placerad värmezonering Användning: Året runt – som ytterlager i lager-på-lager-system

Året runt – som ytterlager i lager-på-lager-system Hållbarhet: Tillverkad av mer hållbara material för minskad klimatpåverkan

Tillverkad av mer hållbara material för minskad klimatpåverkan Komfort: Mjuk, flexibel och bekväm att bära hela arbetsdagen

Faktaruta: Vad är Primaloft?

Primaloft är ett avancerat syntetiskt isoleringsmaterial som ursprungligen utvecklades för den amerikanska armén. Det är lätt, komprimerbart och håller värmen även när det är fuktigt – till skillnad från traditionellt dun.

För Tyresta har Fristads valt att använda Primaloft-paneler på strategiska ställen där kroppen behöver extra värme, vilket ger optimal komfort utan att öka jackans vikt eller göra den för varm.



