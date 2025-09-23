Phelon & Moore anuncia su colaboración con Pininfarina para una edición limitada del modelo Capetown 7X en EICMA 2025

TURÍN, Italia, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phelon & Moore se complace en anunciar la edición limitada de 595 unidades numeradas del modelo Capetown 7X, fabricado en colaboración con la legendaria casa de diseño italiana Pininfarina. Famosa por sus colaboraciones con marcas de automóviles emblemáticas como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati, Pininfarina colabora ahora con Phelon & Moore para presentar una motocicleta única en EICMA 2025.

Modelo Capetown 7X diseñado por Pininfarina:

Construido para todo, diseñado para unos pocos

Esta edición exclusiva se desarrolló a partir del modelo Capetown, la motocicleta de aventura de la empresa, y celebra el 95.º aniversario de Pininfarina, explora nuevas fronteras, con nuevas piezas desarrolladas en túnel aerodinámico, materiales de primera calidad y un estilo italiano atemporal con una decoración conmemorativa personalizada. El resultado es una motocicleta exclusiva que aúna rendimiento y arte, y que promete ser una de las presentaciones más esperadas de EICMA.

Los visitantes de EICMA podrán asistir a la presentación oficial en el stand de Phelon & Moore (pabellón 14, stand n.º E20), en el que se exhibirá el emblemático hiperdeportivo Battista, uno de los automóviles más exclusivos jamás fabricados, como testimonio de la excelencia de diseño de Pininfarina que caracteriza esta colaboración única.

Para más información, visite phelonandmoore.com o siga sus canales oficiales Los amantes de las motocicletas pueden solicitar su inscripción en la exclusiva lista de espera, mientras que los distribuidores ambiciosos y con experiencia están invitados a concertar una reunión con nuestro equipo directivo durante la EICMA para evaluar oportunidades de negocio.

Acerca de Phelon & Moore

Fundada en 2022 por empresarios occidentales con amplia experiencia y con el objetivo de relanzar una de las marcas de motocicletas más emblemáticas de Gran Bretaña, Phelon & Moore es conocida por su distintivo estilo europeo y su ingeniería. Inspirada en su legado y en los legendarios modelos Panther del siglo XX, en la actualidad la empresa fabrica motocicletas de alta gama para el mercado mundial, combinando tradición, fabricación artesanal y rendimiento contemporáneo.

Acerca de Pininfarina

Ícono mundial del estilo italiano, Pininfarina es reconocida por su incomparable capacidad para crear belleza atemporal a través de sus valores de elegancia, pureza e innovación. Fundada en 1930, Pininfarina ha pasado de ser una empresa artesanal a convertirse en un grupo internacional de servicios, máxima expresión del diseño de automóviles y una realidad consolidada en el diseño industrial, la arquitectura, la náutica y la movilidad más allá del sector automovilístico. Durante nueve décadas, Pininfarina ha diseñado más de 1.450 proyectos automovilísticos y más de 750 proyectos de productos y arquitectura, y ha recibido más de 90 premios de diseño en los últimos 10 años.

CONTACTO

Luca Bar, director de Diseño

Phelon & Moore

marketing@phelonandmoore.com

www.phelonandmoore.com