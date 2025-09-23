Phelon & Moore mengumumkan kolaborasi dengan Pininfarina untuk Capetown 7X Edisi Terbatas di EICMA 2025

TURIN, Italia, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phelon & Moore dengan bangga mengumumkan Capetown 7X Edisi Terbatas sebanyak 595 unit, yang dibuat melalui kolaborasi dengan perusahaan desain legendaris Italia, Pininfarina. Pininfarina yang terkenal dengan kolaborasinya dengan merek mobil ikonik seperti Ferrari, Alfa Romeo, dan Maserati, kini bermitra dengan Phelon & Moore untuk menghadirkan motor idaman di EICMA 2025.

Desain Capetown 7X karya Pininfarina:

Dibangun untuk segalanya, didesain untuk segelintir

Sepeda motor petualangan edisi eksklusif ini dibuat di wilayah atas di Capetown dalam rangka merayakan ulang tahun ke-95 Pininfarina dan mengeksplorasi batas-batas baru, yang menghadirkan komponen-komponen baru yang dikembangkan melalui terowongan angin, material premium, dan gaya Italia yang abadi dalam desain khusus peringatan. Hasilnya adalah sepeda motor eksklusif yang memadukan performa dan keindahan seni, yang diperkirakan akan menjadi salah satu peluncuran paling ditunggu di EICMA.

Pengunjung EICMA akan dapat menyaksikan peluncuran resmi di stan Phelon & Moore (Hall 14 – E20), tempat hypercar ikonik Battista, salah satu mobil paling eksklusif yang pernah dibuat, akan dipamerkan sebagai bukti keunggulan desain Pininfarina yang menjadi ciri khas kolaborasi unik ini.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi phelonandmoore.com atau ikuti kanal resminya. Para penggemar dapat mendaftar untuk masuk daftar tunggu eksklusif, sedangkan para distributor yang ambisius dan berpengalaman diundang untuk menjadwalkan pertemuan dengan tim manajemen kami selama EICMA guna mengevaluasi peluang bisnis.

Tentang Phelon & Moore

Phelon & Moore, yang didirikan kembali pada 2022 oleh para pengusaha berpengalaman asal Barat untuk menghidupkan kembali salah satu merek sepeda motor paling ikonik di Inggris, terkenal akan gaya Eropa yang khas dan kemampuannya dalam rekayasa (engineering). Terinspirasi dari sejarahnya dan model-model legendaris Panther pada abad ke-20, perusahaan ini kini memproduksi sepeda motor premium untuk pasar global, yang memadukan tradisi, keahlian, dan performa kontemporer.

Tentang Pininfarina

Sebagai ikon global gaya Italia, Pininfarina diakui karena kemampuannya yang tidak tertandingi dalam menciptakan keindahan yang tak lekang oleh waktu melalui nilai-nilai keanggunan, kemurnian, dan inovasi. Pininfarina yang didirikan pada tahun 1930 telah berkembang dari usaha kerajinan menjadi Grup layanan internasional, ekspresi tertinggi dalam desain otomotif sekaligus eksistensi yang kuat sebagai pelaku usaha dalam desain industri, arsitektur, nautika, dan mobilitas di luar otomotif. Selama sembilan dekade, Pininfarina telah mendesain lebih dari 1.450 proyek otomotif dan lebih dari 750 proyek produk serta arsitektur, serta meraih lebih dari 90 penghargaan desain dalam 10 tahun terakhir.

KONTAK

Luca Bar, Direktur Desain

Phelon & Moore

marketing@phelonandmoore.com

www.phelonandmoore.com