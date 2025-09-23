Phelon & Moore mengumumkan kerjasama dengan Pininfarina untuk Edisi Terhad Capetown 7X di EICMA 2025

TURIN, Itali, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phelon & Moore dengan bangganya mengumumkan pelancaran 595 unit Edisi Terhad Capetown 7X yang bernombor, hasil kerjasama dengan rumah reka bentuk legenda Itali, Pininfarina. Terkenal dengan kerjasama bersama jenama kereta ikonik seperti Ferrari, Alfa Romeo dan Maserati, Pininfarina kini berganding bahu dengan Phelon & Moore untuk mempersembahkan sebuah motosikal yang pasti mencuri perhatian di EICMA 2025.

Reka bentuk Capetown 7X hasil Pininfarina:

Dibina untuk segalanya, direka hanya untuk segelintir

Dibangunkan berasaskan Capetown — motosikal pengembaraan ikonik keluaran syarikat — edisi khas ini meraikan ulang tahun ke-95 Pininfarina, sambil meneroka sempadan baharu dalam dunia reka bentuk dan kejuruteraan. Ia menampilkan komponen baharu yang diuji dalam terowong angin, penggunaan bahan premium serta gaya Itali yang abadi dalam rekaan peringatan yang dipesan khas. Hasilnya ialah sebuah motosikal eksklusif yang menggabungkan prestasi dan seni reka, serta dijangka menjadi antara pelancaran paling dinantikan di EICMA.

Para pengunjung EICMA berpeluang menyaksikan pelancaran rasmi di ruang pameran Phelon & Moore (Dewan 14 – E20), di mana hypercar ikonik Battista — antara kereta paling eksklusif yang pernah dibina — akan dipamerkan sebagai bukti keunggulan rekaan Pininfarina yang menjadi asas kerjasama unik ini.

Untuk maklumat lanjut, layari phelonandmoore.com atau ikuti saluran rasmi mereka. Para peminat boleh memohon untuk menyertai senarai menunggu eksklusif, manakala pengedar yang berwawasan dan berpengalaman dijemput menjadualkan pertemuan bersama pasukan pengurusan kami semasa EICMA bagi menilai peluang perniagaan.

Perihal Phelon & Moore

Ditubuhkan semula pada tahun 2022 oleh usahawan Barat yang berpengalaman bagi menghidupkan kembali salah satu jenama motosikal paling ikonik Britain, Phelon & Moore dikenali dengan gaya Eropah yang tersendiri serta kejuruteraan yang unggul. Diilhamkan oleh warisannya serta model Panther legenda abad ke-20, syarikat ini kini menghasilkan motosikal premium untuk pasaran global, menggabungkan tradisi, seni ketukangan dan prestasi kontemporari.

Perihal Pininfarina

Sebagai ikon global gaya Itali, Pininfarina diiktiraf kerana keupayaannya yang tiada tandingan dalam mencipta keindahan abadi melalui nilai yang berteraskan keanggunan, ketulenan dan inovasi. Ditubuhkan pada tahun 1930, Pininfarina telah berkembang daripada sebuah perusahaan pertukangan kepada sebuah Kumpulan Perkhidmatan antarabangsa — lambang unggul gaya automotif dan entiti mapan dalam bidang reka bentuk industri, seni bina, nautika serta mobiliti yang melangkaui sektor automotif. Sepanjang tempoh sembilan dekad, Pininfarina telah mereka bentuk lebih daripada 1,450 projek automotif serta lebih 750 projek produk dan seni bina sambil meraih lebih 90 anugerah reka bentuk dalam tempoh 10 tahun yang lalu.

HUBUNGI

Luca Bar, Pengarah Rekaan

Phelon & Moore

marketing@phelonandmoore.com

www.phelonandmoore.com