한컴위드에 적용된 페이스피 (FacePhi) 기술, 한국 공공 부문 도입에 필요한 최고 수준의 굿소프트웨어(GS) 인증 획득

스페인 알리칸테, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 페이스피 (Facephi)의 바이오메트릭(생체인식) 기술이 한국에서 새로운 이정표를 달성했다. 한컴그룹의 사실상 지주사인 한컴위드 (HancomWith)가 페이스피 기술을 기반으로 한 Hancom Auth v1.1 플랫폼으로 국가 굿소프트웨어(GS) 인증에서 1등급을 획득한 것이다. 이번 성과를 통해 해당 솔루션은 공공 부문 조달 자격을 갖추게 되었으며, 한국의 엄격한 소프트웨어 품질 기준을 충족했음을 입증했다.

GS 인증은 한국정보통신기술협회(TTA)가 주관하며, 기능 적합성, 성능 효율성, 신뢰성 등 8개 핵심 소프트웨어 품질 요소를 평가한다. 1등급은 가능한 최고 등급으로, 모든 평가 기준을 충족해야 하며 정부 및 기타 고보안 기관에서의 도입을 위한 엄격한 기준점으로 작용한다.

Hancom Auth v1.1의 핵심에는 페이스피의 첨단 얼굴 인식 및 패시브 라이브니스(passive liveness) 탐지 기술이 있다. 이는 안전하고 원활하며 사용자 친화적인 신원 인증을 보장하도록 설계되었다. 해당 플랫폼은 고도화된 얼굴 패턴을 생성하여 오래되거나 손상된 사진으로도 정확한 인증을 가능하게 하며, Facephi Advance Injection Defense와 같은 차세대 사기 방지 기능을 탑재했다. 이 기술은 이미지, 영상, 딥페이크 주입 공격을 식별하고 차단할 수 있는 독창적인 다중 방어 체계를 제공한다. 또한, 페이스피의 패시브 라이브니스 기술은 사용자가 별도의 동작을 하지 않아도 실제 인간 얼굴과 정교한 위조 시도(3D 프린팅 복제물이나 마스크 등)를 자동으로 구별해 신뢰성을 한층 강화한다.

이번 인증은 ISO 30107-3 표준에 기반한 레벨 2 PAD 테스트를 iBeta Quality Assurance가 수행해 성공적으로 완료한 데 따른 것으로, 프레젠테이션 공격(Presentation Attack)에 대한 솔루션의 강력한 방어력을 입증한다.

이는 디지털 신원 인증과 사기 방지 분야에서 페이스피의 혁신을 강력히 입증하는 동시에, 아시아·태평양 지역에서 페이스피의 생체인식 기술에 대한 독점 라이선스 권리를 보유한 한컴과의 전략적 파트너십을 뒷받침한다. 이 협약을 통해 한컴은 페이스피의 제2대 주주가 되었으며, 해당 지역에서 자사 브랜드로 솔루션을 판매하고 있다.

페이스피 CEO인 하비에르 미라(Javier Mira)는 “한국에서 거둔 이번 성과는 페이스피 기술이 가장 까다로운 환경에서도 제공하는 신뢰성, 보안성, 확장성을 잘 보여준다”고 강조하며, “페이스피의 전문성과 한컴의 시장 리더십을 결합함으로써 아시아·태평양 지역에서 안전하고 효율적인 디지털 신원 검증기술 생태계의 발전을 가능하게 하고 있다”고 말했다.

Facephi 소개

페이스피(Facephi)는 디지털 신원 보호 및 검증에 특화된 기술 기업으로, 데이터 보안과 무결성에 중점을 둔 솔루션으로 잘 알려져 있다. 자사의 기술은 보다 안전하고 접근성이 뛰어나며 사기 없는 프로세스를 구현하도록 설계되었다.

디지털 신원 보호 기술 개발에서 10년 이상의 경험을 축적한 페이스피는 스페인에 본사를 두고 있으며, 아시아태평양(APAC), 유럽·중동·아프리카(EMEA), 중남미(LATAM) 지역에 자회사를 운영하고 있다. 현재 전 세계 30개국의 고객들에게 서비스를 제공하며, 끊임없이 변화하는 디지털 환경에서 발생하는 보안 과제를 해결하는 혁신적인 솔루션을 공급하고 있다.

prensa@facephi.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.