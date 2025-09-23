La tecnología de Facephi para HancomWith obtiene la certificación Good Software (GS) de máximo nivel para su despliegue en el sector público de Corea del Sur

ALICANTE, España, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tecnología biométrica de Facephi ha alcanzado un nuevo hito en Corea del Sur, después de que HancomWith, compañía considerada el holding de facto del Grupo Hancom, haya obtenido la certificación de Grado 1 en el programa nacional Good Software (GS) para su plataforma Hancom Auth v1.1, impulsada por Facephi. Este logro convierte a la solución en apta para su adquisición por parte del sector público, validando su cumplimiento con los estrictos estándares de calidad de software exigidos en el país.

La certificación GS, gestionada por la Asociación de Tecnología de las Telecomunicaciones (TTA), evalúa ocho dimensiones esenciales de la calidad del software, incluyendo adecuación funcional, eficiencia en el rendimiento y fiabilidad. El Grado 1 es el máximo reconocimiento posible, que exige cumplir con todos los criterios y establece un exigente referente para su implementación en instituciones gubernamentales y de alta seguridad.

En el núcleo de Hancom Auth v1.1 se encuentra la avanzada tecnología de reconocimiento facial y detección de passive liveness de Facephi, diseñada para garantizar una verificación de identidad segura, fluida y sencilla para el usuario. La plataforma genera patrones faciales avanzados y permite una autenticación precisa incluso con fotografías envejecidas o parcialmente degradadas, con especial atención a las capacidades antifraude de nueva generación, como Facephi Advance Injection Defense, que proporciona una defensa multicapa única capaz de identificar y neutralizar ataques de inyección de imágenes, vídeos y deepfakes. La tecnología de passive liveness de Facephi refuerza aún más la confianza, diferenciando automáticamente rostros humanos reales frente a intentos sofisticados de suplantación, como réplicas impresas en 3D o máscaras, sin necesidad de que los usuarios realicen acciones adicionales.

Esta certificación llega tras la superación con éxito de la prueba PAD de Nivel 2, basada en el estándar ISO 30107-3 y administrada por iBeta Quality Assurance, lo que subraya la solidez de la solución frente a ataques de presentación.

El resultado constituye una sólida validación de la innovación de Facephi en el ámbito de la identidad digital y la prevención del fraude, así como de su alianza estratégica con Hancom, que posee los derechos exclusivos de licencia de la tecnología biométrica de Facephi en la región de Asia-Pacífico. Gracias a este acuerdo, Hancom se convirtió en el segundo mayor accionista de Facephi, comercializando sus soluciones bajo su propia marca en la región.

“Este reconocimiento en Corea del Sur pone de relieve la confianza, seguridad y escalabilidad que la tecnología de Facephi aporta a los entornos más exigentes”, afirmó Javier Mira, CEO de Facephi. “Al combinar nuestra experiencia con el liderazgo de mercado de Hancom, estamos impulsando el desarrollo de ecosistemas de identidad digital seguros y eficientes en Asia-Pacífico”.

Sobre Facephi

Facephi es una compañía tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, reconocida por su enfoque en la seguridad e integridad de los datos. Sus soluciones están diseñadas para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude.

Con más de una década de experiencia en el desarrollo de tecnologías orientadas a proteger la identidad digital, la empresa tiene su sede en España y filiales en APAC, EMEA y LATAM. Facephi presta servicio a clientes en 30 países de todo el mundo, ofreciendo soluciones innovadoras que dan respuesta a los retos de seguridad de un entorno digital en constante evolución.

