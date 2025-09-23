CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
        
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierDeviseVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix unitaireMarché (MIC Code)
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-09-15FR0010483768EUR387127,560616XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-09-16FR0010483768EUR285427,897899XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-09-17FR0010483768EUR213726,728421XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-09-18FR0010483768EUR531527,213398XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792025-09-19FR0010483768EUR207427,283481XPAR

Publication semaine 38 2025

