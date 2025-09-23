Aktsiaseltsi Infortar tütarühingud sõlmisid olulise sündikaatlaenu lepingu

Aktsiaseltsi Infortar tütarühingu AS Elenger Grupp Läti gaasivõrgu ettevõte Gaso ja Eesti gaasivõrgu ettevõte Gaasivõrk sõlmisid finantseerijatega uue 170 miljoni euro suuruse sündikaatlaenu lepingu.

Uus 170 miljoni eurone sündikaatlaenu leping võimaldab Gasol ja Gaasivõrgul refinantseerida varasemad pikaajalised laenud ning teha investeeringuid gaasivõrkudesse. Tehingut finantseerivad sündikaatpankadena SEB, Swedbank ja OP Pank.

„Laenu toel suurendavad Gaso ja Gaasivõrk oma investeerimisvõimekust ning enam kui 400 000 kliendi teenusekvaliteeti ja varustuskindlust. Maagaasil on oluline roll üleminekukütusena ja taastuvenergia toetajana - juba praegu ringleb meie võrgus arvestatav kogus kohalikult toodetud rohegaasi ehk biometaani ning selle osakaal kasvab ajas, seega on gaasi infrastruktuur otseselt seotud kliimaeesmärkide poole liikumisega,“ märkis Elenger Grupi juhatuse esimees Margus Kaasik.

SEB juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas ütles et Infortari kontserni professionaalne meeskond on ennast tõestanud suurte rahvusvaheliste projektide edukal elluviimisel. „Meil on hea meel finantseerida projekte, mis on vajalikud energiajulgeoleku tagamiseks. Juhitavate võimsuste arendamine ning kohalikul tasandil biometaani tootmine on selleks kriitilise tähtsusega ning eri pankade koostöö näitab soovi ühiskonna heaolu edendada,“ lisas Jalakas.

„Oleme valmis perspektiivikatesse projektidesse julgelt investeerima. Meil on heameel jätkata edumeelsete ettevõtete, nagu Infortar ja tema tütarettevõtted, finantseerimist ning teeme suuremahuliste investeeringute puhul seda meelsasti koostöös teiste pankadega,“ tõdes ka Swedbanki juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Eero Treumann.

"Meil on suur rõõm olla osa Elenger Grupi arenguloost. OP-s hindame kõrgelt kogu Infortari tiimi ambitsiooni ja professionaalsust. Meie jaoks on see suurepärane näide pikaajalisest koostööst, kus saame toetada ettevõtte kasvu ning panustada Baltikumi energiatööstuse arengusse," kommenteeris koostööd OP juhataja Hannes Kaadu.

Tehing ei mõjuta Aktsiaseltsi Infortar laenuteenindamise võimekust ega oma olulist mõju ettevõtte majandustegevusele.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6866 inimesele.

