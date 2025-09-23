Síminn hf. - Birting grunnlýsingar

Síminn hf., kt. 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík hefur birt grunnlýsingu í tengslum við útgáfuramma skuldaskjala. Grunnlýsingin er dagsett 22. september 2025 og hefur verið staðfest af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Grunnlýsingin er gefin út á íslensku og birt á vefsíðu félagsins https://www.siminn.is/fjarfestar.
Nánari upplýsingar um Símann hf. og útgáfurammann má finna í framangreindri grunnlýsingu og á vefsíðu félagsins. Grunnlýsinguna má nálgast á vefsíðunni næstu tíu ár frá staðfestingu hennar.
Fossar fjárfestingarbanki hf. hafði umsjón með því ferli að fá grunnlýsinguna staðfesta hjá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.
Nánari upplýsingar veita:
María Björk Einarsdóttir, forstjóri, maria@siminn.is.
Davíð B Scheving, forstöðumaður fjárstýringar, davidsch@siminn.is.
Viðhengi