Inauguration d’une nouvelle usine Dassault Aviation

Saint-Cloud, le 23 septembre 2025 – Ce jour, Dassault Aviation a inauguré une toute nouvelle usine, à Cergy (95). Présidée par Eric Trappier, P-DG de l’entreprise, entouré de tout le personnel de l’usine, la cérémonie d’inauguration a rassemblé le préfet du Val d’Oise, Philippe Court, et de nombreux élus, en particulier Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Ile-de-France, Marie Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val d’Oise, et Jean-Paul Jardon, maire de Cergy et président de la communauté d’agglomération. Les autorités militaires et les représentants du tissu industriel en Ile-de-France participaient également à la cérémonie.

A cette occasion, Eric Trappier a déclaré : « C’est la première fois depuis les années 1970 que Dassault Aviation met en service un nouvel établissement de production. C’est un signal positif pour la filière aéronautique et pour l’industrie en générale : la France possède des compétences rares qu’il faut absolument maintenir et développer sur le territoire national. C’est une question de souveraineté, particulièrement cruciale dans la période actuelle. C’est aussi une question économique et sociale, avec l’enjeu de réindustrialiser notre pays et de créer des emplois. ».

Opérationnelle depuis l’été 2024, l’usine ultra-moderne de Cergy reprend les activités auparavant assurées par l’usine d’Argenteuil devenue obsolète : assemblage de revêtements et de petites pièces Falcon et Rafale, assemblage des parties avant des fuselages, aménagement des fuselages Rafale, fabrication de tuyauteries métalliques.

Le site de Cergy accueille plus de 600 ingénieurs, employés, techniciens, agents de maîtrise et compagnons, principalement issus de l’ancienne usine d’Argenteuil.

* * *

À PROPOS DE L’USINE DASSAULT AVIATION DE CERGY :

1. Caractéristiques générales :

Surface totale : 110 760 m²

Surface de production : 39 700 m²

Toiture intégralement équipée de panneaux solaires

Espace vert intégré dans l’usine

Système de ventilation innovant pour halls et bureaux

Luminosité adaptative

2. Effectifs :

Plus de 600 salariés





3. Activités principales :

Assemblage de revêtements et de petites pièces Falcon et Rafale

Assemblage des parties avant des fuselages Rafale et Falcon

Aménagement des fuselages Rafale : installation des circuits (électrique, carburant, hydraulique, air) et de certains équipements (calculateurs, actionneurs, trains d’atterrissage, …)

Fabrication de tuyauteries métalliques

NB : Cergy reprend les missions de l’usine d’Argenteuil (sauf la production des pièces primaires de petite dimension, assurée désormais par l’usine de Seclin).





4. Historique :

Lancement du projet : 2019

Première pierre : 2021

Réception des bâtiments : juillet 2024

Transfert des équipes et des outillages d’Argenteuil : juillet 2024 - janvier 2025

