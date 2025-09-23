ZenaTech cierra su décima adquisición de A&J Inc., expandiendo Drone como Servicio (DaaS) a los mercados de aviación, servicios públicos e infraestructura de Florida

VANCOUVER, Columbia Británica, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció hoy el cierre de la adquisición de la firma de topografía e ingeniería A&J Land Surveyor, Inc. (“A&J”), con sede en Jacksonville, Florida. Esto marca la décima adquisición para sus negocios en crecimiento de Drone como Servicio (SaaS). A&J trae consigo relaciones desde hace largo tiempo con sus clientes y una presencia en los mercados de aviación, servicios públicos e infraestructura de Florida, incluyendo estudios marítimos.

"Al combinar los años de experiencia del equipo de A&J en topografía con nuestra plataforma DaaS impulsada por inteligencia artificial, tenemos una combinación ideal e innovadora para aumentar la capacidad de desarrollo y la rapidez en el uso de drones en estudios topográficos en aeropuertos, servicios públicos e infraestructura", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Florida sigue siendo un mercado de crecimiento estratégico para nosotros gracias a sus condiciones de vuelo favorables durante todo el año, una larga trayectoria como centro de aviación y su diversidad de terrenos, que incluyen costas y áreas portuarias, tierras agrícolas, humedales y zonas propensas a desastres. Este entorno único impulsa una fuerte demanda de inspección aérea, mapeo, topografía, monitoreo de cultivos, seguimiento de la erosión costera y respuesta a emergencias".

Fundada en 1995, A&J Land Surveyor se especializa en proyectos complejos de topografía en aviación, servicios públicos e infraestructura, con experiencia en levantamientos de pistas, proyectos de hangares y desarrollo de servicios públicos. La firma está bien establecida en Jacksonville y mantiene relaciones de larga data con las principales autoridades regionales de aviación y servicios públicos. La transacción también abre oportunidades para que DaaS se expanda a los mercados costeros y marinos a través de estudios hidrográficos y batimétricos que se alinean con el desarrollo portuario y de la línea costera de Florida.

ZenaTech ya ha completado diez adquisiciones como parte de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drone como Servicio (DAAS) para mediados de 2026. El modelo DaaS de la empresa ofrece a las empresas y clientes gubernamentales acceso flexible y conveniente de pago por uso o suscripción bajo demanda a servicios basados en drones para una variedad de topografías, inspecciones y automatización de procesos técnicos o manuales antiguos. El modelo elimina la necesidad de invertir en costos de capital, pilotos, mantenimiento o cumplimiento normativo para beneficiarse de la innovación de los drones. La empresa está adquiriendo empresas de levantamientos topográficos y otros negocios con alto potencial de innovación de drones, para avanzar su visión nacional de una plataforma de negocios con drones escalable, habilitada por tecnología y multiservicios, anclada en una base de clientes existente e ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones tecnológicas especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales y gubernamentales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental, empresarial e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa, levantamiento topográfico y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una subsidiaria de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones de drones para los sectores empresarial y gubernamental, capaces de integrar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado a soluciones multifuncionales de drones con inteligencia artificial (IA) para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

