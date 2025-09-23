Harfang reçoit un avis de Li-FT Power relatif à l'exercice de la deuxième option à Pontax, Québec

MONTRÉAL, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX.V: HAR) (“Harfang” ou la “Société”) annonce aujourd’hui avoir reçu un avis de Li-FT Power Ltd. (« LIFT ») (TSX.V : LIFT) confirmant sa décision d’exercer la deuxième option (l’« Avis ») sur la propriété Pontax, située dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (« Pontax »).

Cet Avis est donné en vertu d’une convention d’option conclue entre Harfang et LIFT en date du 20 juillet 2022 (la « Convention »). LIFT avait déjà exercé la première option et acquis une participation initiale de 51 % dans Pontax en versant à Harfang un montant total de 100 000 $ sur une période de trois ans et en engageant 1 650 000 $ en travaux d’exploration durant la même période.

LIFT a choisi d’exercer la deuxième option lui permettant d’acquérir une participation additionnelle de 19 %, pour une participation totale de 70 %. Conformément à la Convention, LIFT peut exercer la deuxième option en :

versant à Harfang un montant additionnel de 50 000 $, en espèces et/ou en actions ordinaires, à la discrétion de LIFT;

engageant des dépenses d’exploration additionnelles de 3 350 000 $ avant le troisième anniversaire de l’exercice de la première option.

Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang, a déclaré : « Nous sommes heureux que LIFT ait choisi de continuer à faire progresser Pontax en choisissant d’exercer la deuxième option. À ce jour, Francis et toute l’équipe de LIFT se sont révélés d’excellents partenaires et nous nous réjouissons de poursuivre ce succès. À Pontax, LIFT a accompli un travail exceptionnel en définissant un secteur de 25 km par 10 km caractérisé par de fortes concentrations de grains de spodumène dans les sédiments glaciaires, ce qui met en évidence le fort potentiel du projet. »

Modalités de la Convention

La Société a réglé le paiement de 50 000 $ en recevant 14 044 actions ordinaires de LIFT à un prix réputé, conformément à la Convention, de 3,56 $ par action (les « Actions de contrepartie »). Les Actions de contrepartie sont assujetties à une période de détention statutaire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Conformément aux modalités de la Convention, advenant que LIFT exerce avec succès la deuxième option, Harfang pourra soit convertir son intérêt résiduel de 30 % en une redevance sur le produit net de fonderie (NSR) de 2,5 %, soit former une coentreprise afin de poursuivre l’exploration du projet Pontax.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Rick Breger, P.Geo.

Président et chef de la direction

rbreger@harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.