Cartier fore 16,7 g/t Au sur 2,1 m à Contact (Cadillac); Confirmation du potentiel à haute teneur en or en surface; Validation du forage d’extension

VAL-D’OR, Québec, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la première série de résultats du secteur Contact, et plus précisément de la Zone North Contact (ZNC), issus du programme de forage de 100 000 m entièrement financé (2 foreuses) sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec).

Faits saillants stratégiques du secteur Contact

Résultats de forage de la ZNC (Figure 1)

Le forage CA25-524 a recoupé 16,7 g/t Au sur 2,1 m , inclus dans 5,9 g/t Au sur 7,7 m , avec présence de grains d'or visibles , à une profondeur de 195 m (Figure 2).

Signification pour les investisseurs

Les forages CA25-524 et CA25-525 confirment la présence de plusieurs zones aurifères peu profondes , comportant des teneurs et des épaisseurs significatives , et délimitent un important système aurifère à haute teneur, récemment identifié, près de la surface . La minéralisation s'étend sur au moins 400 m de longueur par 300 m de profondeur , ce qui indique un potentiel de croissance prometteur .

Prochaines étapes

Des forages supplémentaires sont nécessaires sur la ZNC afin de confirmer la continuité géologique , d’extensionner la minéralisation aurifère (150-300 m), d'étendre l'empreinte près de la surface (0-150 m) et de progresser vers un futur inventaire aurifère .

sont nécessaires sur la ZNC afin , (150-300 m), (0-150 m) et . D'autres forages d'exploration sont déjà prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Contact. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY, renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères.

" La Zone North Contact continue de produire d'excellents résultats et, surtout, offre une flexibilité stratégique pour le développement du projet Cadillac. Le potentiel d’opération près de la surface réhausse l'attrait de la ZNC et contribue significativement à l'envergure et à la valeur globales du projet. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Les intersections aurifères à plus haute teneur se situent près du contact géologique et déformé entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (Groupe de Louvicourt) et les roches sédimentaires (Groupe de Cadillac). Cette différence de dureté (contraste rhéologique) crée un contexte idéal pour les fluides minéralisateurs et les dépôts aurifères. Le forage CA25-524 confirme la bonne continuité de la minéralisation, qui demeure ouverte en profondeur et latéralement. Ces résultats renforcent notre conviction que le Secteur Contact présente un important potentiel de croissance aurifère. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Figure 1 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Contact





Figure 2 : Photos des carottes minéralisées du forage CA25-524





Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Contact

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-523 207,0 213,0 6,0 0,9* ≈155 North Contact (3) CA25-524 227,8 235,5 7,7 5,9* ≈195

North Contact (3)

Incluant 228,4 230,5 2,1 16,7* CA25-525 201,4 203,4 2,0 4,3 ≈180 North Contact (1) Et 233,8 246,0 12,2 1,3 ≈215 North Contact (2) Et 277,0 285,0 8,0 1,2 ≈255 North Contact (3) Et 295,0 303,0 8,0 1,0 ≈270 North Contact (3)

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 80 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Secteur Contact

Le Secteur Contact représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Contact ("ZNC") et plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.

La ZNC s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Héva), situé à environ 900 m au nord de la Zone de failles Cadillac. Elle se situe au contact entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (basalte à andésite) du Groupe de Louvicourt et les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

La ZNC, définie par au moins trois zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la sphalérite, la galène et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Contact

Numéro de

forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de

forage (m) CA25-523 335670 5320160 364 207 -54 234 CA25-524 335670 5320160 364 211 -65 282 CA25-525 335670 5320160 364 224 -72 312



Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Contact

Numéro de

forage De (m) À (m) Longueur de

carotte** (m) Au (g/t) non

coupé Profondeur

verticale (m) Zone CA25-523 168,0 169,0 1,0 2,2 ≈125 North Contact (2) Et 196,6 197,1 0,5 2,2 ≈140 North Contact (3) Et 207,0 213,0 6,0 0,9 ≈155

North Contact (3)

Incluant 207,0 208,0 1,0 2,0 Incluant 208,5 209,0 0,5 1,5* Incluant 212,0 213,0 1,0 1,7 CA25-524 227,8 235,5 7,7 5,9 ≈195

North Contact (3)

Incluant 227,8 228,3 0,5 1,9 Incluant 228,3 228,9 0,6 18,4 Incluant 228,9 229,4 0,5 26,9* Incluant 229,4 229,9 0,5 1,9* Incluant 229,9 230,4 0,5 19,4 Incluant 232,0 233,0 1,0 4,1 Incluant 233,0 234,0 1,0 1,6 Incluant 234,0 235,0 1,0 1,5 Incluant 235,0 235,5 0,5 1,4 CA25-525 201,4 203,4 2,0 4,3 ≈180

North Contact (1)

Incluant 201,4 202,4 1,0 5,7 Incluant 202,4 203,4 1,0 2,8 Et 233,8 246,0 12,2 1,3 ≈215

North Contact (2)

Incluant 233,8 234,8 1,0 1,4 Incluant 235,7 236,7 1,0 3,0 Incluant 236,7 237,5 0,8 3,5 Incluant 239,0 240,0 1,0 2,3 Incluant 243,0 244,0 1,0 1,3 Incluant 245,0 246,0 1,0 2,0 Et 277,0 285,0 8,0 1,2 ≈255

North Contact (3)

Incluant 277,0 278,0 1,0 1,7 Incluant 279,6 280,1 1,0 1,1 Incluant 282,0 283,0 1,0 2,3 Incluant 284,0 285,0 1,0 2,1 Et 290,1 291,0 0,9 1,9 ≈260 North Contact (3) Et 295,0 303,0 8,0 1,0 ≈270

North Contact (3)

Incluant 295,0 296,0 1,0 2,1 Incluant 300,0 301,0 1,0 1,6 Incluant 302,0 303,0 1,0 1,8

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 80 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

