ALPINE WHITE trae a Brasil sus primeras tiras blanqueadoras dentales sin peróxido

RÍO DE JANEIRO, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ALPINE WHITE, la empresa suiza de cuidado bucal, conocida por combinar ciencia y tradición en innovación, anuncia el lanzamiento de su variedad de productos para el blanqueamiento dental doméstico en Brasil. Las tiras blanqueadoras se desarrollaron en Suiza, y utilizan tecnología de peroxiacido (PAP, por sus siglas en inglés) sin peróxido, lo que las convierte en la primera alternativa de nivel profesional y clínicamente probada del país. Los productos están inspirados en la pureza y la confianza de los Alpes y se crearon para ofrecer resultados visibles en tan solo tres días, con comodidad y conveniencia en el día a día.

“Brasil ha estado esperando una solución de blanqueamiento dental para uso doméstico verdaderamente delicado que funcione sin peróxido”, afirmó Hannes Ruh, director de ALPINE WHITE para América Latina. “Con nuestras tiras blanqueadoras a base de PAP, nos enorgullece ser los primeros en lanzar al mercado una alternativa sin peróxido, que cumple con las expectativas brasileñas en cuanto a eficacia y comodidad y que ya está disponible en más de 2.000 puntos de venta y sigue creciendo”.

Las tiras blanqueadoras están fabricadas con fórmulas PAP patentadas y desarrolladas en Suiza; eliminan las manchas y ayudan a proteger el esmalte sin liberar peróxido de hidrógeno. La tecnología está respaldada por estudios científicos publicados que demuestran la eficacia blanqueadora de PAP, con un mecanismo sin radicales libres diseñado específicamente para reducir la sensibilidad.

Está tecnología está probada clínicamente y aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)

La cartera brasileña de ALPINE WHITE ha sido clínicamente probada y cumple plenamente con las regulaciones de la ANVISA. Todos los productos se formularon y evaluaron en estudios clínicos antes de ser sometidos a las pruebas necesarias para su aprobación en Brasil. En el país, la ANVISA regula los agentes blanqueadores dentales y restringe la venta directa al consumidor de productos que contienen peróxido de hidrógeno; por lo tanto, las tiras blanqueadoras sin peróxido y a base de PAP de ALPINE WHITE ofrecen una opción segura y regulada para el blanqueamiento doméstico.

(Registros ANVISA: 25351.136847/2023-77; 25351.137039/2023-27; 25351.137043/2023-95; 25351.137040/2023-51).

Dónde comprar

ALPINE WHITE ya está disponible en las principales tiendas minoristas brasileñas, entre las que se incluyen:

São Paulo (capital y el interior): Drogaria Iguatemi, Raia, Drogasil, Soneda

Drogaria Iguatemi, Raia, Drogasil, Soneda Rio de Janeiro: Drogaria Discover, Zona Sul

Drogaria Discover, Zona Sul Minas Gerais: Raia, Drogasil

Raia, Drogasil Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul: Farmácias São João, Drogaria Discover

Farmácias São João, Drogaria Discover En línea (en todo el país): Glam y NuSpace



Los productos están disponibles en diferentes tiendas de colaboradores, entre ellos Droga Raia, Drogasil, Farmácias São João, Drogaria Iguatemi, Glam y NuSpace y su distribución sigue expandiéndose por todo el país.

Línea de lanzamiento en Brasil

Tiras blanqueadoras : tiras sin peróxido con tecnología de peroxiácido (PAP) que restauran la blancura natural de los dientes; resultados visibles en tan solo 3 días.

: tiras sin peróxido con tecnología de peroxiácido (PAP) que restauran la blancura natural de los dientes; resultados visibles en tan solo 3 días. Tiras blanqueadoras para dientes sensibles : la misma propuesta de blanqueamiento doméstico, con una fórmula adaptada para dientes aún más sensibles.

: la misma propuesta de blanqueamiento doméstico, con una fórmula adaptada para dientes aún más sensibles. Los artículos complementarios incluyen: espuma blanqueadora y polvo de carbón vegetal para el cuidado diario.



“Brasil es uno de los mercados de cuidado bucal más dinámicos del mundo”, agregó Ruh. “Al ofrecer un blanqueamiento sin peróxido, fácil de usar y que cumple con las normativas de la ANVISA, brindamos a los consumidores una opción real para mantener una sonrisa naturalmente blanca y saludable en el hogar”.

Acerca de ALPINE WHITE

ALPINE WHITE se fundó en 2014 en Suiza y se creó para aportar al cuidado bucal la precisión científica y la pureza asociadas a los Alpes suizos. La marca desarrolla sistemas blanqueadores PAP patentados que abarcan tanto soluciones profesionales (en clínicas dentales de toda Europa) como productos para uso doméstico. ALPINE WHITE se inspira en la imagen luminosa y fresca de las montañas suizas y ofrece productos que eliminan eficazmente las manchas para restaurar el tono natural de la sonrisa, a la vez que ayudan a proteger el esmalte.

Cada producto cuenta con fórmulas desarrolladas y probadas en Suiza, y refleja un compromiso con la calidad, la innovación y la seguridad, lo que hace que el blanqueamiento dental sea accesible para una mayor cantidad de personas. Su eficacia ha sido confirmada en estudios clínicos supervisados por odontólogos, para garantizar resultados visibles y confiables sin comprometer la comodidad.