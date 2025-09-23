ALPINE WHITE traz ao Brasil as primeiras fitas clareadoras dentais sem peróxido

RIO DE JANEIRO, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ALPINE WHITE, empresa suíça de cuidado oral reconhecida por unir ciência e tradição em inovação, anuncia o lançamento no Brasil de seu portfólio de clareamento dental para uso caseiro. Desenvolvidas na Suíça, as Fitas Clareadoras utilizam a tecnologia de peróxi-ácido (PAP), sem peróxido, trazendo ao país a primeira alternativa de nível profissional, clinicamente aprovada. Assim como os Alpes inspiram pureza e confiança, os produtos foram criados para entregar resultados visíveis em apenas três dias, com conforto e praticidade no dia a dia.

“O Brasil esperava por uma solução de clareamento dental verdadeiramente suave para uso em casa, que funcionasse sem peróxido”, afirma Hannes Ruh, Diretor LATAM da ALPINE WHITE. “Com nossas fitas clareadoras de peróxi-ácido (PAP), temos orgulho de sermos os primeiros a trazer ao mercado uma alternativa sem peróxido que atende às expectativas brasileiras de eficácia, conforto e disponibilidade em mais de 2.000 pontos de venda e em constante expansão.”

Baseadas na fórmula patenteada de PAP desenvolvida na Suíça, as Fitas Clareadoras removem manchas e ajudam a proteger o esmalte dental, sem liberar peróxido de hidrogênio. A tecnologia é respaldada por estudos científicos publicados que comprovam a eficácia do PAP no clareamento dental, com um mecanismo livre de radicais e pensado justamente para reduzir a sensibilidade.

Clinicamente testado, aprovado pela ANVISA

O portfólio da ALPINE WHITE no Brasil foi clinicamente testado e está em total conformidade com as regulamentações da ANVISA. Todos os produtos foram formulados e previamente avaliados em estudos clínicos, antes de passarem pelos testes exigidos para aprovação no Brasil. No país, a ANVISA regula os agentes clareadores dentais e restringe a venda direta ao consumidor de produtos que contenham peróxido de hidrogênio; as Fitas Clareadoras da ALPINE WHITE, à base de PAP e sem peróxido, oferecem assim uma alternativa segura e regulamentada para o clareamento dental em casa.

(Registro ANVISA: 25351.136847/2023-77; 25351.137039/2023-27; 25351.137043/2023-95; 25351.137040/2023-51.)

Onde comprar

A ALPINE WHITE já está disponível nos principais varejistas do Brasil, incluindo:

São Paulo (capital & interior): Drogaria Iguatemi, Raia, Drogasil, Soneda

Drogaria Iguatemi, Raia, Drogasil, Soneda Rio de Janeiro: Drogaria Discover, Zona Sul

Drogaria Discover, Zona Sul Minas Gerais: Raia, Drogasil

Raia, Drogasil Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: Farmácias São João, Drogaria Discover

Farmácias São João, Drogaria Discover Online (em todo o país): Glam e NuSpace



Os produtos estão presentes em diversos parceiros – incluindo Droga Raia, Drogasil, Farmácias São João, Drogaria Iguatemi, Glam e NuSpace – e a distribuição segue crescendo em todo o território nacional.

Lançamentos no Brasil

Fitas Clareadoras : fitas de clareamento sem peróxido, com tecnologia de peróxi-ácido (PAP), que restauram o branco natural dos dentes; resultados visíveis em apenas 3 dias.

: fitas de clareamento sem peróxido, com tecnologia de peróxi-ácido (PAP), que restauram o branco natural dos dentes; resultados visíveis em apenas 3 dias. Fitas Clareadoras Sensíveis : a mesma proposta de clareamento caseiro, uma versão com fórmula especial para dentes ainda mais sensíveis.

: a mesma proposta de clareamento caseiro, uma versão com fórmula especial para dentes ainda mais sensíveis. Itens complementares incluem: Espuma Clareadora e Carvão Clareador para cuidado diário.



“O Brasil é um dos mercados de cuidado oral mais dinâmicos do mundo”, acrescenta Ruh. “Ao oferecer clareamento dental sem peróxido, fácil de usar e alinhado às regulamentações da ANVISA, damos aos consumidores uma verdadeira opção para manter em casa um sorriso naturalmente branco e saudável.”



Sobre ALPINE WHITE

Fundada em 2014 na Suíça, a ALPINE WHITE nasceu com o propósito de levar a precisão científica e a pureza associadas aos Alpes suíços para o cuidado oral. A marca desenvolve sistemas patenteados de clareamento com PAP, que abrangem tanto soluções profissionais (em consultórios odontológicos na Europa) quanto opções para uso em casa. Inspirada na imagem de brancura e frescor das montanhas suíças, a ALPINE WHITE oferece produtos que removem manchas de forma eficaz, devolvendo ao sorriso sua tonalidade natural, enquanto ajudam a proteger o esmalte dental.

Com fórmulas desenvolvidas e testadas na Suíça, cada produto reflete o compromisso com qualidade, inovação e segurança, tornando o clareamento dental acessível a um número cada vez maior de pessoas. Sua eficácia já foi confirmada em estudos clínicos supervisionados por dentistas, garantindo resultados visíveis e confiáveis, sem abrir mão do conforto.