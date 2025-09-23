Des défis ambitieux, des retombées majeures: La Fondation de la famille Weston attribue 20 millions de dollars pour des projets de recherche de pointe en matière de santé, à l’avant-garde de l’innovation

TORONTO, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prenant des risques audacieux et calculés pour transformer l’innovation en matière de santé au Canada, la Fondation de la famille Weston a annoncé aujourd’hui un financement de 20 millions de dollars pour soutenir deux projets pionniers, chacun bénéficiant d’une subvention de 10 millions de dollars. Ce financement permettra de soutenir des projets scientifiques très ambitieux dans le cadre de la stratégie de la Fondation pour un vieillissement en bonne santé, qui regroupe le Weston Brain Institute et du Weston Family Microbiome Initiative.

« Ce niveau d’investissement reflète notre conviction que les idées audacieuses, soutenues par des données scientifiques rigoureuses et la possibilité d’apporter des changements concrets, peuvent transformer les soins de santé et améliorer la vie des Canadiens », a déclaré Garfield Mitchell, directeur de la Fondation de la famille Weston. « Ces projets permettent de s’attaquer à des problèmes urgents qui touchent les Canadiens, et nous sommes fiers de soutenir la recherche locale qui pourrait donner lieu à de tout nouveaux paradigmes en matière de traitement, de prévention et de soins. »

Les projets financés, qui s’étendent sur plusieurs années, sont les suivants :

Prochaine génération de biomarqueurs – Projet dirigé par le Dr Pedro Rosa-Neto de l’Université McGill

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence, caractérisée par une perte progressive de la mémoire et un déclin cognitif. Selon la Société Alzheimer du Canada, plus de 750 000 Canadiens vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence. Or, l’efficacité des traitements personnalisés dépend de la disponibilité des biomarqueurs précis et accessibles, car ils permettent de diagnostiquer la maladie, d’en établir le stade et d’identifier les stratégies de traitement optimales.

Le projet novateur du Dr Pedro Rosa-Neto vise à tirer parti de l’infrastructure existante du Centre d’imagerie cérébrale McConnell du Neuro (CIC), en plus de l’améliorer en faisant l’acquisition d’un nouveau tomographe Panorama GS de United Imaging, le premier appareil de tomographie par émission de positons et tomographe par émission de positons ultra-haute sensibilité pour tout le corps au Canada.

Le Panorama permet de développer la prochaine génération de biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer, en mettant l’accent sur la neuro-inflammation, un facteur clé du déclin cognitif dans les maladies neurodégénératives. En développant de nouveaux biomarqueurs de neuro-inflammation, ce projet a le potentiel de transformer la recherche et les soins de la maladie d’Alzheimer. Il permettra notamment des diagnostics plus précoces, des suivis plus précis de la progression de la maladie et le développement de thérapies personnalisées. Ultimement, ces innovations pourraient permettre d’améliorer les résultats et la qualité de vie des Canadiens, de plus en plus nombreux à vivre avec la maladie d’Alzheimer.

Nutrition personnalisée basée sur les microbiomes pour un traitement optimal de la MICI – Projet dirigé par la Dre Heather Armstrong (Université de l’Alberta) et le Dr Alain Stintzi (Université d’Ottawa)

La maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) est une maladie chronique et pour la vie, liée à des altérations du microbiome intestinal. Selon Crohn et Colite Canada, cette maladie touche plus de 300 000 Canadiens et à des répercussions négatives importantes sur la santé et le bien-être. La recherche a toutefois montré que la personnalisation des régimes alimentaires en fonction du microbiome intestinal des patients peut contribuer à réduire les symptômes de la MICI et à améliorer l’évolution de la maladie.

Le projet des docteurs Armstrong et Stintzi vise à développer un nouvel outil capable de prédire la réaction des patients aux glucides alimentaires (fibres et amidons) et de fournir des recommandations diététiques personnalisées pour soulager les symptômes des MICI. Cet outil permettra aux Canadiens de mieux gérer leur santé, tout en soutenant à la fois les patients et les prestataires de soins de santé. Il permettra également aux professionnels de la santé d’intégrer des conseils nutritionnels dans les plans de traitement. Finalement, le projet reposera sur une collaboration interdisciplinaire étroite entre l’Université de l’Alberta et l’Université d’Ottawa.

Sélectionnés à l’issue d’un processus d’évaluation très compétitif, les deux projets ont été reconnus pour leur approche visionnaire, leur rigueur scientifique et leur potentiel d’impact significatif et mesurable sur le bien-être des Canadiens, et ce, à court terme et à grande échelle.

Ces investissements d’envergure s’inscrivent dans la mission de la Fondation de la famille Weston, qui vise à catalyser l’innovation dans le domaine de la recherche en santé, notamment dans les secteurs où le financement a déjà permis d’obtenir des résultats prometteurs. En augmentant le financement, nous aidons les chercheurs à élargir la portée de leurs projets, à accélérer les progrès et, surtout, à avoir un impact plus importante.

