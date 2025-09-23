Årsregnskabsmeddelelse 2024-25

Årsregnskabsmeddelse 2024/25 for Dantax A/S

Bestyrelsen for Dantax A/S har på sit møde 23. september 2025 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2024 – 30. juni 2025, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Resume:

Koncernens samlede resultat efter skat udgør et overskud på 2,0 mio. kr. mod et overskud på 13,0 mio.kr. sidste år. Heraf udgør resultat af primær drift 0,8 mio.kr mod 1,1 mio.kr sidste år (efter skat). Resultatet af finansielle poster udgør 1,2 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. sidste år (efter skat).

I forbindelse med børsmeddelelse af d. 13. maj 2025 var forventningen til årets resultat af primær drift et overskud i niveauet 0,8 – 2,0 mio. kr. efter skat.

Selskabets overskydende likviditet er delvist investeret i børsnoterede aktier. Ved årets start var der investeret for 71 mio. kr. og i årets løb er der netto solgt for 10,9 mio. kr. Investeringen har i året løb givet et afkast på 1,8 mio.kr. før skat, svarende til et afkast på ca. 2,5 % for året. Sidste år var der et afkast på 26,6%.

Bestyrelsen foreslår, at der for året 2024/25 udbetales 40,5 mio. kr. i udbytte, svarende til 135 kr. pr. aktie.

For det kommende regnskabsår 2025/26 forventes et overskud, før resultat af finansielle poster, i størrelsesordenen 2,0 – 3,0 mio. kr. efter skat.







Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen

CEO

Vedhæftet fil