Aptean dévoile une solution ERP qui change la donne pour le secteur agroalimentaire du Benelux & Beverage Sector

ATLANTA, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, fournisseur mondial de logiciels d'entreprise spécifiques à l'industrie, a dévoilé aujourd'hui son Foundation Bundle for Food and Beverage ERP sur le marché du Benelux.

Conçue pour les petites et moyennes entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons (PME), cette solution offre une mise en œuvre rapide et rentable et dote les équipes des outils spécialisés dont elles ont besoin pour répondre aux exigences complexes du secteur.

Avec une demande croissante pour des systèmes ERP agiles et natifs du cloud dans la région du Benelux, les PME sont confrontées à une pression croissante pour répondre aux attentes des clients, souvent des détaillants, tout en gérant la conformité réglementaire, l'efficacité opérationnelle, la traçabilité et le contrôle des coûts. La solution d'Aptean s'attaque de front à ces défis, en s'appuyant sur son expansion stratégique dans la région à la suite d'acquisitions clés telles que Schouw Foodware 365, DIN Solutions et Drink-IT.

Principales caractéristiques de l'offre groupée Foundation

Livré en tant que service , toujours à jour, et construit sur Microsoft Dynamics 365 Business Central.

, toujours à jour, et construit sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Intégration transparente avec Office 365 et l'écosystème Microsoft au sens large

avec Office 365 et l'écosystème Microsoft au sens large Capacités spécifiques à l'industrie , notamment le suivi et la traçabilité avancés, la fabrication, l'étiquetage SSCC, la gestion de l'expiration, l'EDI et le balayage RF.

, notamment le suivi et la traçabilité avancés, la fabrication, l'étiquetage SSCC, la gestion de l'expiration, l'EDI et le balayage RF. Optimisé pour un déploiement rapide avec un minimum de perturbations et un modèle financièrement attractif

avec un minimum de perturbations et un modèle financièrement attractif Ensemble de fonctionnalités standard et coût de mise en œuvre pour une budgétisation prévisible

et coût de mise en œuvre pour une budgétisation prévisible Intégré à l'IA Co-pilot de Microsoft pour une meilleure productivité





Avantages stratégiques pour les PME

Rapidité & Efficacité : Mise en service rapide grâce à une implémentation modélisée et basée sur les meilleures pratiques.

Mise en service rapide grâce à une implémentation modélisée et basée sur les meilleures pratiques. Rentabilité : Le déploiement rationalisé réduit les frais généraux et accélère le retour sur investissement.

: Le déploiement rationalisé réduit les frais généraux et accélère le retour sur investissement. Évolutivité : Conçu pour s'adapter à la croissance de l'entreprise

: Conçu pour s'adapter à la croissance de l'entreprise Fiabilité : Soutenu par l'infrastructure en nuage sécurisée d'Aptean et des protocoles de cybersécurité robustes.





"Les petites et moyennes entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons sont contraintes d'agir rapidement, de rester conformes et d'évoluer intelligemment sans avoir à recruter du personnel au même rythme", a déclaré Joris Kollf, directeur régional des ventes, secteur mondial de l'alimentation et des boissons, chez Aptean. "Notre nouvelle offre groupée Foundation change la donne en combinant des fonctionnalités industrielles approfondies avec un déploiement rapide et un bon rapport coût-efficacité. Il est conçu pour aider les entreprises à démarrer et à se développer en toute confiance".

Invitation à notre prochain webinaire

Découvrez comment l'ERP Foundation Bundle d'Aptean aide les entreprises agroalimentaires à rationaliser leurs opérations, à rester conformes et à évoluer de manière intelligente.

Participez à notre webinaire en direct : Aptean ERP Foundation pour les fabricants de produits alimentaires

Date : 9 octobre

Heure :11 AM CEST

Enregistrez-vous maintenant : Message de Ask Aptean



