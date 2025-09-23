Aptean onthult baanbrekende ERP-oplossing voor de voedings- en drankensector in de Benelux

ATLANTA, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, een wereldwijde leverancier van branchespecifieke bedrijfssoftware, heeft vandaag zijn Foundation Bundle for Food and Beverage ERP in de Benelux-markt onthuld.

Deze oplossing is gebouwd voor kleine en middelgrote voedings- en drankenbedrijven (MKB), biedt een snelle, kosteneffectieve implementatie en voorziet teams van de gespecialiseerde tools die ze nodig hebben om aan de complexe eisen van de sector te voldoen.

Met de toenemende vraag naar flexibele, cloud-native ERP-systemen in de Benelux, staan MKB-bedrijven onder toenemende druk om te voldoen aan de verwachtingen van de klant, vaak van retailers, terwijl ze de naleving van de regelgeving, operationele efficiëntie, traceerbaarheid en kostenbeheersing beheren. De oplossing van Aptean pakt deze uitdagingen frontaal aan en bouwt voort op zijn strategische expansie in de regio na belangrijke overnames, waaronder Schouw Foodware 365, DIN Solutions en Drink-IT.

Belangrijkste kenmerken van de Foundation-bundel

Geleverd als een service, altijd up-to-date en gebouwd op Microsoft Dynamics 365 Business Central

Naadloze integratie met Office 365 en het bredere Microsoft-ecosysteem

Branchespecifieke mogelijkheden, waaronder geavanceerde tracking en tracing, productie, SSCC-labeling, vervalbeheer en RF-scannen

Geoptimaliseerd voor snelle implementatie met minimale verstoring en een financieel aantrekkelijk model

Standaard functiepakket en implementatiekosten voor voorspelbare budgettering

Geïntegreerd met Microsoft's AI Co-pilot voor verbeterde productiviteit





Strategische voordelen voor het MKB

Snelheid en efficiëntie: snelle go-live mogelijk gemaakt door een sjabloon, best-practice implementatie

Kostenefficiëntie: Gestroomlijnde implementatie vermindert de overhead en versnelt de ROI

Schaalbaarheid: Ontworpen om mee te groeien met het bedrijf

Betrouwbaarheid: Ondersteund door de veilige cloudinfrastructuur en robuuste cyberbeveiligingsprotocollen van Aptean





"Kleine en middelgrote voedings- en drankenbedrijven staan onder druk om snel te handelen, aan de regels te blijven voldoen en slim op te schalen zonder in hetzelfde tempo mensen aan te nemen", zegt Joris Kollf, Regional Sales Director, Global Food and Beverage, Aptean. "Onze nieuwe Foundation-bundel is een game-changer en combineert diepgaande industriële functionaliteit met snelle implementatie en kostenefficiëntie. Het is gebouwd om bedrijven te helpen een vliegende start te maken en met vertrouwen te groeien."

Uitnodiging voor ons komende webinar

Ontdek hoe Aptean's ERP Foundation Bundle voedingsbedrijven helpt hun activiteiten te stroomlijnen, compliant te blijven en op een slimme manier te schalen.

Neem deel aan ons live webinar: Aptean ERP Foundation voor voedselproducenten

Datum: 9 OKTOBER

Tijd:11 AM CEST

Registreer nu: Bericht van Ask Aptean



