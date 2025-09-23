Lerøy Seafood Group ASA: Vellykket utstedelse av senior usikret grønn obligasjon

Det vises til børsmelding den 22. september 2025. Lerøy Seafood Group ASA, med BBB+ (Stable) rating fra Nordic Credit Rating, har i dag utstedt et grønt obligasjonslån på NOK 500 millioner med 4 års løpetid og kupong på 3 måneders NIBOR + 0.98% p.a. Transaksjonen var betydelig overtegnet.

Lånet har oppgjørsdato 1. oktober 2025 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Netto provenyet fra lånet vil bli benyttet til å finansiere eller refinansiere grønne prosjekter i tråd med Lerøy Seafood Groups rammeverk for grønn finansiering.

Danske Bank og DNB Carnegie var tilretteleggere av transaksjonen.

For henvendelser, vennligst kontakt:



Hans Ljøen, Head of Treasury Lerøy Seafood Group ASA, +47 481 87 750

Sjur S. Malm, CFO Lerøy Seafood Group ASA, +47 41 77 20 20