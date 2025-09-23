AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" grupės 2025 m. I pusmečio informacija

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) pateikia 2025 m. pirmojo pusmečio informaciją:
(i) finansinių metų pirmojo pusmečio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
(ii) konsoliduotąją pusmečio vadovybės ataskaitą; ir
(iii) atsakingų asmenų patvirtinimą.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Arnas Matuzas
Teisės skyriaus vadovas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt
Priedai
- Atsakingų asmenų patvirtinimas LT
- ŽP - 2025 m. - I pusm. - ŽP Grupė - FA - LT_galut
- pusmečio konsoliduotoji vadovybės ataskaita_25