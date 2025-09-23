Sampo Oyj, lehdistötiedote, 23.9.2025 klo 17.45

Sampo Oyj julkistaa 2052 ja 2049 erääntyviä huonomman etuoikeuden joukkovelkakirjalainojaan koskevien takaisinostotarjousten tuloksen

Sampo julkisti 15.9.2025 takaisinostotarjoukset koskien 2052 ja 2049 erääntyviä huonomman etuoikeuden joukkovelkakirjalainojaan 15.9.2025 päivätyn takaisinostotarjousasiakirjan (Takaisinostotarjousasiakirja) mukaisesti. Edellyttäen, että uusi rahoitusehto (”New Financing Condition”, sellaisena kuin se on määritelty Takaisinostotarjousasiakirjassa) täyttyy (tai siitä luovutaan), Sampo on päättänyt asettaa kokonaisvastikkeen määräksi 295 000 433,56 euroa ja hyväksyy näin ollen ostettavaksi 315 826 000 euron kokonaisnimellisarvosta vuonna 2052 erääntyviä joukkovelkakirjoja, jotka on tarjottu pätevästi takaisinostotarjousten ehtojen mukaisesti oheisessa Tulostiedotteessa tarkemmin selostetulla tavalla. Siten, Sampo ei osta yhtään 2049 erääntyviä joukkovelkakirjoja takaisinostotarjousten nojalla.

Lisätietoja takaisinostotarjousten tuloksista saa oheisesta pörssitiedotteesta (Tulostiedote), jonka yhtiö on julkaissut tänään Lontoon pörssin (London Stock Exchange plc) verkkosivustolla.

