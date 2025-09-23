Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

23.9.2025 klo 18.15



Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Lassila & Tikanoja Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat määräytyneet Euroclearin pitämän osakasluettelon 1.9.2025 ja työjärjestyksessä muutoin mainittujen periaatteiden mukaisesti toimineista osakkeenomistajista, ovat olleet oikeutettuja nimeämään edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat osakkeenomistajat ovat sopineet yhteisen edustajan nimeämisestä: Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Investment Oy, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula.

Lassila & Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan vuonna 2025, ovat edellä mainittu osakkeenomistajien ryhmä, Evald ja Hilda Nissin Säätiö ja Protector Forsikring ASA.

Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan:

• Miikka Maijala, toimitusjohtaja, Clinius Oy, osakkeenomistajaryhmä (n. 9 % osakkeista ja äänistä)

• Juhani Lassila, hallituksen puheenjohtaja, Evald ja Hilda Nissin Säätiö (n. 9 % osakkeista ja äänistä)

• Dag Marius Nereng, Chief Investment Officer, Protector Forsikring ASA (n. 5 % osakkeista ja äänistä)

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Miikka Maijala.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.



LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hilppa Rautpalo

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo

puh +358 10 636 2810

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi





