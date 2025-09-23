Nordfyns Bank og Fynske Bank ophæver fusionsaftale

Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”) oplyser hermed, at bestyrelserne i Nordfyns Bank og Fynske Bank A/S (”Fynske Bank”) efter gensidig aftale har ophævet fusionsaftalen, der blev indgået den 4. juli 2025.

Nordfyns Bank og Fynske Bank A/S har fundet det hensigtsmæssigt at ophæve fusionsaftalen, hvilket indebærer, at Nordfyns Bank og Fynske Bank ikke længere er i dialog om en mulig fusion. Nordfyns Bank og Fynske Bank vil således ikke offentliggøre fusionsdokumenter om en mulig fusion eller indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på aktionærernes afstemning om en mulig fusion mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank.

Bestyrelsesformand i Nordfyns Bank, Per Maegaard, udtaler:

”Med den gensidige ophævelse af fusionsaftalen med Fynske Bank får vores aktionærer, medarbejdere og kunder nu en afklaring, som kan bidrage til at skabe ro omkring Nordfyns Bank. Vores strategiske indstilling til Nordfyns Banks fremtid er uændret, og vi ser nu fremad og vil bruge vores ressourcer til glæde for vores aktionærer, medarbejdere, kunder, lokalsamfund og for bankens strategiske fleksibilitet.”

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

--------------

Investorhenvendelser

Nordfyns Bank

Torben Nørby Sørensen

Tlf. +45 59 48 93 75

tns@nordfynsbank.dk

Pressehenvendelser

Ulveman & Børsting

Andrea Philipsen

Tlf. +45 42 75 88 66

AP@ulvemanborsting.com

Vedhæftet fil