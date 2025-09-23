„Akropolis Group“ Audito komiteto nariu paskirtas Vaidotas Neniškis

Prekybos ir pramogų centrus Lietuvoje ir Latvijoje valdančios bendrovės „Akropolis Group“ Audito komitete nuo rugsėjo 23 d. pradeda dirbti „Vilniaus prekybos“ projektų vadovas Vaidotas Neniškis. Jis šiose pareigose keičia Matą Kasperavičių, kuris „Akropolis Group“ Audito komitete dirbo nuo 2024 metų vasario.
V. Neniškis yra sukaupęs daug darbo patirties finansų srityje. 2002–2021 m. jis dirbo UAB „Vilniaus prekyba“ grupės ir kitose susijusiose įmonėse, kur nuo 2013 m. ėjo vadovaujančias pareigas finansų srityje, tarp jų – finansų vadovo pareigas UAB „Vilniaus prekyba“, UAB „Maxima grupė“ ir kitose įmonėse. 2021–2025 m. V. Neniškis dirbo projektų vadovu „Kilo Health“, taip pat 2022–2025 m. jis dirbo bendrovėje „FO Consulting group“ kaip projektų partneris. Nuo 2025 m. gegužės V. Neniškis yra projektų vadovas „Vilniaus prekyboje“.
2021 m. rugpjūtį įsteigtame „Akropolis Group“ Audito komitete dirba trys ketverių metų kadencijai skiriami nariai, turintys daug patirties stambių bendrovių finansų ir valdymo praktikų diegimo srityje: komiteto pirmininkas Šarūnas Radavičius ir komiteto nariai Eglė Čiužaitė bei Vaidotas Neniškis.
„Akropolis Group“ audito komitetas įsteigtas siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą finansinių ataskaitų audito bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimo procesą, išorinio auditoriaus nepriklausomumo priežiūrą ir stebėseną, teikti rekomendacijas veiklos kokybės gerinimo ir finansų kontrolės srityse. Sėkminga audito komiteto veikla per pastarąją kadenciją prisidėjo prie reikšmingų procesų – buvo atnaujintos vidaus kontrolės procedūros bei sustiprinta rizikų valdymo strategija.
