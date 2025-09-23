Cegedim-MEDIA despliega su oferta en España.

Una implantación estratégica para responder a las necesidades de un mercado en plena transformación.

Boulogne-Billancourt (Francia), el 23 septiembre de 2025 - Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), actor de referencia de la comunicación figital en farmacias y parafarmacias de cadena, anuncia la creación de su filial española: Cegedim-MEDIA ESPAÑA, S.L. Esta expansión se enmarca en una estrategia de desarrollo internacional impulsada por la fuerte dinámica del mercado español.

Una respuesta a las necesidades del mercado

El mercado de las oficinas de farmacia español se encuentra actualmente en crecimiento, con el desarrollo acelerado de farmacias muy grandes con alto potencial mediático y con la expansión del modelo de redes de farmacias francesas en el territorio.

Asimismo, numerosos laboratorios están en busca de soluciones para desarrollar su visibilidad dentro del mercado de las oficinas de farmacia español.

Los actores del sector tienen dificultades para encontrar empresas que ofrezcan soluciones de comunicación figital de calidad, a medida y a escala nacional, como lo hace C-MEDIA en Francia.

C-MEDIA lanza por tanto su oferta española para responder a las necesidades de las diferentes partes interesadas en este mercado, con la ambición de construir y llegar a ser el medio de comunicación de referencia del sector farmacéutico en España.

Una red digital de farmacias ya operativa y en expansión

Desde finales de 2024, seis farmacias españolas consideradas como estratégicas ya han incorporado los dispositivos digitales de C-MEDIA destinados a la realización de eventos. Otros proyectos están actualmente en desarrollo, con la ambición de constituir una red sólida de farmacias con alto tráfico en las principales regiones españolas.

Los espacios publicitarios ya se están comercializando con los laboratorios que desean activar campañas segmentadas en el territorio español. Estas han recibido una respuesta favorable tanto por parte de las marcas como de los farmacéuticos.

Además, se están desarrollando acuerdos de colaboración entre algunos grupos de farmacias y C-MEDIA. Su objetivo es garantizar el despliegue de una red lista para recibir campañas a gran escala.

De lo digital a los 360°

En paralelo al equipamiento de pantallas en las farmacias españolas, C-MEDIA prepara activamente la ampliación de su oferta a campañas 360° que combinen el formato print y el digital.

A partir de enero de 2026, las primeras campañas print se pondrán en marcha en las farmacias españolas. Un equipo de especialistas en merchandising recorrerá España para realizar las instalaciones de PLV.

Esta nueva fase de desarrollo permitirá ofrecer dispositivos de comunicación completos, impactantes y perfectamente integrados en la farmacia.

La combinación de soportes digitales e impresos permitirá, a partir de 2026, un aumento de la visibilidad de las marcas, al mismo tiempo que reforzará la experiencia del paciente.

Una propuesta que ya ha demostrado su eficacia

Con este lanzamiento, C-MEDIA introduce en España una propuesta que ha demostrado su eficacia en Francia: campañas diseñadas para informar, orientar e implicar al paciente dentro del mismo espacio farmacéutico.

«La acogida de las farmacias locales, de los laboratorios y de los grupos es muy alentadora. Nuestro objetivo es claro: construir una red sólida y duradera en España, adaptando las claves del éxito ya demostrado en Francia», concluye Alexis Guffroy, Director de C-MEDIA.

Acerca de C-MEDIA:



Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), referente en la comunicación figital en farmacias y parafarmacias de cadena, ofrece soluciones 360° para marcar la diferencia a lo largo del recorrido shopper. C-MEDIA propone una estrategia de comunicación de probada eficacia en el punto de venta, que se apoya en un estudio de creación integrado y en un centro de producción de más de 4 500 m². A propósito de Cegedim:



Fundado en 1969, Cegedim es un grupo innovador de tecnologías y de servicios especializado en la gestión de flujos digitales del ecosistema salud y BtoB, así como en el diseño de software profesional destinado a los profesionales de la salud y de los seguros. Cegedim cuenta con más de 6 500 colaboradores en más de 10 países y ha alcanzado una facturación de 616 millones de euros en 2023.

Cegedim SA cotiza en la bolsa de París (Euronext Growth: ALCGM).



Para saber más: www.cegedim.fr



Seguir a Cegedim en Twitter: @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.







Aude Balleydier

Cegedim

Responsable de Comunicación

y Relaciones con los Medios

Tel.: +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Enora Charlotin

C-MEDIA

Encargada de Comunicación









Tel.: +33 (01) 49 09 78 83

enora.charlotin@c-media.fr

Céline Pardo

.becoming

Relaciones con los Medios









Tel.: +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Archivo adjunto