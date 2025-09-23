COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim-MEDIA déploie son offre en Espagne

Une implantation stratégique pour répondre aux besoins d’un marché en pleine mutation

Boulogne-Billancourt, le 23 septembre 2025 - Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), acteur majeur de la communication phygitale en pharmacie et parapharmacie d’enseigne, annonce la création de sa filiale espagnole : Cegedim-MEDIA ESPAÑA, S.L. Cette expansion s’inscrit dans une stratégie de développement international portée par la forte dynamique du marché espagnol.

Une réponse aux besoins du marché

Le marché officinal espagnol est actuellement en croissance avec le développement accru de très grandes pharmacies à haut potentiel médiatique et le modèle des groupements français qui s’étend sur le territoire.

Aussi, de nombreux laboratoires sont en quête de solution pour développer leur visibilité au sein de ce marché.

L’ensemble des acteurs peine à trouver des entreprises qui offrent des solutions de communication phygitales de qualité, sur-mesure et à l’échelle nationale, comme le fait C-MEDIA en France.

C-MEDIA lance donc son offre espagnole pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes sur ce marché, avec l’ambition de construire et d’incarner le média pharmacie en Espagne.

Un réseau digital de pharmacies déjà opérationnel et en expansion

Depuis la fin de l’année 2024, six pharmacies stratégiques espagnoles sont déjà équipées des dispositifs digitaux événementiels de C-MEDIA. D’autres projets sont actuellement en cours, avec pour ambition de constituer un réseau solide de pharmacies à fort trafic dans les principales régions espagnoles.

Les espaces publicitaires sont d’ores et déjà commercialisés auprès des laboratoires souhaitant activer des campagnes ciblées sur le territoire espagnol. Celles-ci rencontrent un accueil favorable, tant du côté des marques que des pharmaciens.

Par ailleurs, des partenariats sont en cours de développement entre des groupements de pharmacies et C-MEDIA.

Ils visent à garantir le déploiement d’un réseau prêt à accueillir des campagnes à grande échelle.

Du digital vers le 360°

En parallèle de l’équipement en écrans des pharmacies espagnoles, C-MEDIA prépare activement l’élargissement de son offre à des campagnes 360° alliant print et digital.

Dès janvier 2026, les premières campagnes print seront déployées dans les pharmacies espagnoles. Une équipe de marchandiseurs dédiés sillonnera l’Espagne pour réaliser les poses de PLV.

Cette nouvelle phase de développement permettra de proposer des dispositifs de communication complets, impactants et parfaitement intégrés à la pharmacie.

La combinaison des supports digitaux et imprimés permettra dès 2026 une montée en puissance de la visibilité des marques, tout en renforçant l’expérience patient.

Une approche déjà éprouvée

Avec ce lancement, C-MEDIA introduit en Espagne une approche qui a fait ses preuves en France : des campagnes conçues pour informer, orienter et engager le patient au sein même de l’espace officinal.

« L’accueil des pharmacies locales, des laboratoires et des groupements est très encourageant. Notre objectif est clair : construire un réseau solide et durable en Espagne, en adaptant les clés du succès déjà éprouvées en France », conclut Alexis Guffroy, Directeur de C-MEDIA.

A propos de C-MEDIA :



Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), acteur majeur de la communication phygitale en pharmacie et parapharmacie d’enseigne propose des solutions 360° pour faire la différence tout au long du parcours shopper. C-MEDIA propose une démarche éprouvée de média point de vente, qui s’appuie sur un studio de création intégré et un site de production de plus de 4 500 m2. Grâce à un réseau de plus de 130 promoteurs salariés, C-MEDIA réalise ses missions dans les points de vente sur l’ensemble du territoire en moins de 3 semaines en moyenne.



Pour en savoir plus : www.cegedim-media.fr et LinkedIn















A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





