IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 38 - 2025

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 Septembre au 19 Septembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/09/2025FR0010259150300118,40AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/09/2025FR0010259150600118,40CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/09/2025FR0010259150300118,40TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/09/2025FR00102591503400119,279XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/09/2025FR0010259150300117,10AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/09/2025FR0010259150600117,30CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/09/2025FR0010259150300117,20TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/09/2025FR00102591503226117,19544XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/09/2025FR0010259150300115,70AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/09/2025FR0010259150600115,90CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/09/2025FR0010259150300115,63333TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/09/2025FR00102591503299115,75171XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/09/2025FR0010259150192114,46875AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/09/2025FR0010259150600114,80CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/09/2025FR0010259150300114,00TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/09/2025FR00102591503239115,16554XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/09/2025FR0010259150300115,30AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/09/2025FR0010259150600115,60CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/09/2025FR0010259150300115,30TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/09/2025FR00102591503400114,85218XPAR
    22456116,41844 

Pièce jointe


Attachments

FR_IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 38_2025

Recommended Reading