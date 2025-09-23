IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 38 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 Septembre au 19 Septembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,40
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/09/2025
|FR0010259150
|600
|118,40
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,40
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/09/2025
|FR0010259150
|3400
|119,279
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|16/09/2025
|FR0010259150
|300
|117,10
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|16/09/2025
|FR0010259150
|600
|117,30
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|16/09/2025
|FR0010259150
|300
|117,20
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|16/09/2025
|FR0010259150
|3226
|117,19544
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/09/2025
|FR0010259150
|300
|115,70
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/09/2025
|FR0010259150
|600
|115,90
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/09/2025
|FR0010259150
|300
|115,63333
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/09/2025
|FR0010259150
|3299
|115,75171
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/09/2025
|FR0010259150
|192
|114,46875
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/09/2025
|FR0010259150
|600
|114,80
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/09/2025
|FR0010259150
|300
|114,00
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/09/2025
|FR0010259150
|3239
|115,16554
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/09/2025
|FR0010259150
|300
|115,30
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/09/2025
|FR0010259150
|600
|115,60
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/09/2025
|FR0010259150
|300
|115,30
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/09/2025
|FR0010259150
|3400
|114,85218
|XPAR
|22456
|116,41844
