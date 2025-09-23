ミニット・メディア (Minute Media)、マグニフィ (Magnifi) の親会社であるビデオバース (VideoVerse) を買収、AIスポーツ動画技術プラットフォームのリーディング企業を傘下に

同買収は、ミニット・メディアが一連の強力なスポーツテクノロジーとコンテンツを積極的にポートフォリオに追加してから1年後に実現し、権利保有者、リーグ、チーム、出版社、マーケターに向けた360度のソリューションを完成させたものである

ニューヨーク発, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードするテクノロジーおよびスポーツコンテンツ企業であるミニット・メディアは本日、ビデオバースの買収を発表した。 ビデオバースの主力製品であるマグニフィは、AI駆動のSaaS型技術プラットフォームであり、コンテンツ所有者や権利保有者が重要な瞬間を自動的に検出し、リアルタイムでハイライトを作成し、魅力的な短尺動画コンテンツを効率的に配信できるようにする。

ビデオバースの追加により、ミニット・メディアはスポーツコンテンツのエコシステムにかつてない価値を提供し、両社のパートナーシップ機能をさらに強化することが可能となる。 この買収により、ミニット・メディアは制作、配信、収益化を完全に統合したソリューションを展開し、世界中のトップチーム、リーグ、連盟との戦略的パートナーシップをさらに発展させる計画である。 さらに、既存のマグニフィのクライアントは、ミニット・メディアの業界をリードする配信および収益化ソリューションをシームレスに活用でき、動画資産のROIを向上させることができる。

急速に変化するスポーツの世界において、ビデオバースのマグニフィは、パートナーが際立った瞬間を迅速にファンへ届けることを支援し、比類なきスピードと精度で試合の本質を捉えている。 AIを活用するマグニフィは、コンピュータービジョン、自然言語処理、機械学習を駆使して映像と音声の手掛かりを分析し、ハイライトを特定し、ファン向けに動画コンテンツを強化する。 この製品は、多言語字幕、自動サムネイル生成、メタデータ生成を含む生成AI (GenAI) 機能や、エンドツーエンドの処理を自動化する動的ルールベースのエンジンを統合しており、コンテンツチームを支援するオールインワンの編集ワークスペースとなっている。

「ビデオバースの情熱的なチームと強力な機能をミニット・メディアファミリーに迎え入れ、チームやリーグに制作から配信、収益化までを包括するフルスタックソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。 さらに、ビデオバースの技術により、ミニット・メディアの自社ブランド、パートナー、クライアントは、AIを活用した最高水準のコンテンツ制作を体験することができます」とミニット・メディアの創業者兼CEOであるアサフ・ペレド (Asaf Peled) は述べている。

ビデオバースの共同創業者兼CEOであるビナヤク・シュリヴァスタヴ (Vinayak Shrivastav) は次のように述べている。「これはビデオバースの歩みにおける重要な節目となります。 私たちの基本的な信念は、AIがスポーツメディアの権利保有者に、コンテンツからより大きな価値を引き出す力を与えるべきだということです。 ミニット・メディアとの提携は、当社のグローバルビジョンを加速させるだけでなく、世界中の権利保有者や出版社へのサービスを強化し、短尺コンテンツがファンにリアルタイムで届けられ、収益化される方法を再定義します」。 さらに同氏は「共に、AIを活用した制作から配信、収益化に至るまで、強力なシナジーを引き出していきます」と付け加えている。

ビデオバースの技術は、ミニット・メディアのエコシステム全体において重要な強化を推進し、リーグや出版社向けのSTNビデオ (STN Video) プラットフォームを強化する。

ミニット・メディアについて

ミニット・メディアは、スポーツとカルチャーに特化したグローバルなテクノロジーおよびコンテンツ企業である。 ミニット・メディアの独自技術プラットフォームは、デジタルコンテンツ体験の創造、配信、収益化を可能にしている。 同社は、プレイヤーズ・トリビューン (The Players' Tribune)、ファンサイデッド (FanSided)、90minといった主要なスポーツコンテンツブランドを所有・運営し、さらに「スポーツ・イラストレイテッド (Sports Illustrated)」 および「スポーツ・イラストレイテッド・スイムスーツ (Sports Illustrated Swimsuit)」 のデジタルおよび印刷版を発行している。 ミニット・メディアは、STNビデオを通じて強力なスポーツハイライト権利ポートフォリオを有し、リーグやチームに配信および収益化を提供している。 同社は月間2億人のユーザーにリーチし、世界14市場・10言語において1,500以上のコンテンツクリエイターと400以上の配信パートナーを支えている。 また、「スポーツ・イラストレイテッド」誌、「スポーツ・イラストレイテッド・スイム」誌、「スポーツ・イラストレイテッド・キッズ (Sports Illustrated Kids)」誌の発行を通じて、堅実な印刷購読者層にもリーチしている。 ミニット・メディアは、ニューヨーク、ロンドン、テルアビブ、サンパウロ、アジアに拠点を擁している。

詳しくは、www.minutemedia.comを参照されたい。

ビデオバースのマグニフィについて

受賞歴を持つマグニフィの技術は、OTT事業者、放送局、スポーツクラブやリーグ、マーケティング代理店、eスポーツプラットフォーム、学校、大学など、幅広い業界の企業にサービスを提供し、非常に強固なプロダクト・マーケット・フィットを実現している。 マグニフィは次世代の動画編集エコシステムを構築しており、ポストプロダクション工程における幅広いユースケースに対応している。 同社は、重要な瞬間の即時生成や自動サイズ調整された短尺動画の生成を専門としており、コンテンツ権利保有者がプレゼンスと視聴者数を拡大できるよう支援している。 マグニフィは、ポルトガルサッカー連盟 (Portugal Football Federation)、デンマーク・サッカーリーグ (Danish Football Leagues)、FIFA+、フォーミュラE (Formula E)、マウンテン・ウエスト・カンファレンス (Mountain West Conference)、その他世界各国の主要スポーツ放送局など、主要な権利保有者・所有者と提携している。

詳しくは、www.magnifi.aiを参照されたい。

問い合わせ先：

ペイジ・グラハム (Paige Graham) - paige@minutemedia.com

カピル・ガディレ (Kapil Gadhire) - kapil.gadhire@magnifi.ai