Minute Media, AI 스포츠 영상 플랫폼 선도기업 Magnifi 보유사 VideoVerse 인수

이번 인수는 지난 1년간 Minute Media의 포트폴리오에 강력한 스포츠 기술과 콘텐츠 자산을 잇따라 추가한 데 이어 이루어진 것으로, 권리 보유자, 리그, 팀, 퍼블리셔, 마케터를 위한 360도 통합 솔루션을 완성하게 되었다.

NEW YORK, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 선도 기술 및 스포츠 콘텐츠 기업인 Minute Media는 오늘 VideoVerse인수를 발표했다. VideoVerse의 대표 제품인 Magnifi는 AI 기반 SaaS 기술 플랫폼으로, 콘텐츠 소유자와 권리 보유자가 핵심 순간을 자동으로 감지하고, 실시간으로 하이라이트를 제작하며, 매력적인 숏폼 비디오 콘텐츠를 효율적으로 배포할 수 있도록 지원한다.

VideoVerse의 합류로 Minute Media는 스포츠 콘텐츠 생태계에 전례 없는 가치를 제공할 수 있게 되며, 양사의 파트너십 역량을 한층 강화할 전망이다. 이번 인수를 통해 Minute Media는 제작·배포·수익화를 완전히 통합한 솔루션을 구축해 전 세계 주요 팀, 리그, 연맹과의 전략적 파트너십을 더욱 확대할 계획이다. 또한 기존 Magnifi 고객은 Minute Media의 업계 최고 수준의 배포 및 수익화 솔루션을 원활히 활용할 수 있어, 보유한 영상 자산의 ROI(투자 대비 수익)를 한층 높일 수 있을 것으로 기대된다.

빠르게 전개되는 스포츠 현장에서 VideoVerse의 Magnifi는 파트너들이 눈에 띄는 순간을 팬들에게 다양한 플랫폼을 통해 신속하게 전달할 수 있도록 도우며, 경기의 본질을 그 어떤 것보다 빠르고 정밀하게 포착한다. AI로 구동되는 Magnifi는 컴퓨터 비전, 자연어 처리(NLP), 머신러닝을 활용해 영상과 음성 신호를 분석하고, 하이라이트를 식별하며, 팬들을 위한 영상 콘텐츠를 향상시킨다. 또한 이 제품은 다국어 자막 생성, 자동 썸네일 제작, 메타데이터 생성 등 GenAI 기능을 통합했으며, 규칙 기반 엔진을 통해 엔드투엔드 프로세스를 자동화함으로써 콘텐츠 팀이 활용할 수 있는 올인원 편집 워크스페이스를 제공한다.

Minute Media 창업자 겸 CEO인 아사프 펠레드(Asaf Peled)는 “우리는 VideoVerse의 열정적인 팀과 강력한 역량을 Minute Media 가족에 합류시켜, 팀과 리그에 제작부터 배포, 수익화까지 아우르는 풀스택 솔루션을 제공하게 되어 매우 기쁘다”며, “VideoVerse의 기술을 통해 Minute Media가 보유·운영하는 브랜드, 파트너, 고객은 AI 기반 제작에서 최고의 경험을 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.

VideoVerse 공동 창업자 겸 CEO 비나야크 스리바스타브(Vinayak Shrivastav)는 “이번 인수는 VideoVerse 여정에서 결정적인 순간”이라며, “우리의 핵심 신념은 AI가 스포츠 미디어 권리 보유자들이 콘텐츠에서 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 돕는 것”이라고 강조했다. 그는 이어 “Minute Media와의 협력은 우리의 글로벌 비전을 가속화할 뿐만 아니라 전 세계 권리 보유자와 퍼블리셔를 지원하는 능력을 강화하며, 숏폼 콘텐츠가 전 세계 팬들에게 실시간으로 전달되고 수익화되는 방식을 재편할 것”이라고 덧붙였다. 그는 또 “함께 우리는 AI 기반 제작에서 배포와 수익화에 이르는 강력한 시너지를 창출할 것”이라고 밝혔다.

VideoVerse의 기술은 Minute Media 생태계 전반에 걸쳐 핵심적인 기능 향상을 이끌어내며, 리그 및 퍼블리싱을 위한 STN Video 플랫폼을 한층 강화할 예정이다.

Minute Media 소개

Minute Media는 스포츠와 문화에 특화된 글로벌 기술 및 콘텐츠 기업이다. Minute Media의 독자적인 기술 플랫폼은 디지털 콘텐츠 경험의 제작, 배포, 수익화를 가능하게 한다. 이 회사는 The Players' Tribune, FanSided, 90min 등 선도적인 스포츠 콘텐츠 브랜드를 소유·운영하고 있으며, 디지털과 인쇄 플랫폼을 통해 Sports Illustrated Sports Illustrated Swimsuit 의 발행사 역할을 맡고 있다. 또한 STN Video를 통해 풍부한 스포츠 하이라이트 권리를 보유하고 있으며, 리그와 팀을 위한 배포 및 수익화를 제공한다. Minute Media는 전 세계 14개 시장, 10개 언어에서 월간 2억 명의 사용자에게 도달하며, 1,500명 이상의 콘텐츠 제작자와 400개 이상의 배포 파트너를 지원한다. 더불어 Sports Illustrated, Sports Illustrated Swim, Sports Illustrated Kids 잡지 발행을 통해 탄탄한 인쇄 구독자층에도 도달하고 있다. 현재 Minute Media는 뉴욕, 런던, 텔아비브, 상파울루, 아시아에 사무소를 두고 있다.

자세한 정보는 www.minutemedia.com에서 확인할 수 있다.

Magnifi by VideoVerse 소개

수상 경력을 보유한 Magnifi의 기술은 다양한 산업 분야의 기업들—OTT 플랫폼, 방송사, 스포츠 구단 및 리그, 마케팅 에이전시, e-게임 플랫폼, 학교 및 대학 등—에서 탁월한 제품-시장 적합성을 입증했다. Magnifi는 차세대 비디오 편집 생태계를 구축하며, 후반 제작(Post-production) 과정에서 폭넓은 활용 사례를 지원하고 있다. 이 회사는 즉각적인 핵심 순간 포착과 자동 크기 조정된 숏폼 비디오 생성을 전문으로 하여, 콘텐츠 권리 보유자들이 영향력을 확대하고 시청자를 늘릴 수 있도록 지원한다. Magnifi는 포르투갈 축구협회, 덴마크 축구리그, FIFA+, 포뮬러E, Mountain West Conference 및 기타 글로벌 주요 스포츠 방송사들과 협력하고 있다.

자세한 정보는 www.magnifi.ai에서 확인할 수 있다.

연락처 정보:

Paige Graham - paige@minutemedia.com

Kapil Gadhire - kapil.gadhire@magnifi.ai