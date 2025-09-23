Minute Media Mengambil Alih VideoVerse, Pemilik Magnifi — sebuah Platform Teknologi Video Sukan Berasaskan AI yang Terkemuka

Pengambilalihan ini berlaku setahun selepas siri penambahan kukuh dalam teknologi sukan dan kandungan kepada portfolio Minute Media, yang akhirnya menghasilkan penyelesaian menyeluruh 360 darjah untuk pemegang hak, liga, pasukan, penerbit dan pemasar

NEW YORK, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minute Media, sebuah syarikat teknologi dan kandungan sukan global terkemuka, hari ini mengumumkan pengambilalihan VideoVerse. Produk utama VideoVerse, Magnifi, iaitu platform teknologi SaaS berasaskan AI, membolehkan pemilik kandungan dan pemegang hak secara automatik mengesan detik penting, menghasilkan sorotan secara masa nyata serta mengedarkan kandungan video bentuk pendek yang menarik dengan lebih cekap.

Penambahan VideoVerse membolehkan Minute Media menawarkan nilai luar biasa belum pernah dicapai sebelum ini kepada ekosistem kandungan sukan, sekali gus memperkukuh keupayaan kerjasama kedua‑dua pihak. Dengan pengambilalihan ini, Minute Media merancang untuk melaksanakan penyelesaian bersepadu sepenuhnya bagi penciptaan, pengedaran dan penjanaan hasil, sambil memperkukuh kerjasama strategiknya dengan pasukan, liga dan persekutuan terkemuka di seluruh dunia. Selain itu, pelanggan Magnifi sedia ada akan dapat memanfaatkan sepenuhnya penyelesaian pengedaran dan pengewangan terkemuka industri daripada Minute Media dengan lancar, yang seterusnya membawa kepada peningkatan pulangan pelaburan (ROI) bagi aset video mereka.

Dalam arena sukan yang bergerak pantas, Magnifi oleh VideoVerse membantu rakan kongsi menyampaikan detik‑detik terbaik kepada peminat di pelbagai platform dengan cepat, sambil menangkap intisari permainan dengan kelajuan dan ketepatan yang tiada tandingan. Dikuasakan oleh AI, Magnifi memanfaatkan penglihatan komputer, pemprosesan bahasa semula jadi dan pembelajaran mesin untuk menganalisis petunjuk visual serta audio, mengenal pasti sorotan, sekali gus memperkayakan kandungan video untuk para peminat. Produk ini menggabungkan ciri‑ciri GenAI, termasuk sarikata berbilang bahasa, penjanaan imej kecil (thumbnail) secara automatik, penjanaan metadata, serta enjin dinamik berasaskan peraturan untuk mengautomasi pemprosesan dari hujung-ke-hujung, menjadikannya ruang kerja editorial serba lengkap yang memperkasa pasukan kandungan.

“Kami teruja untuk membawa pasukan yang bersemangat serta keupayaan mantap VideoVerse ke dalam keluarga Minute Media, bagi menawarkan kepada pasukan dan liga satu penyelesaian menyeluruh full‑stack daripada penciptaan, pengedaran hinggalah ke pengewangan. Selain itu, dengan teknologi milik VideoVerse, jenama milik dan dikendalikan oleh Minute Media, rakan kongsi serta para pelanggannya akan menikmati dan memperoleh yang terbaik dalam penciptaan yang dikuasakan AI,” kata Asaf Peled, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Minute Media.

Vinayak Shrivastav, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif VideoVerse, berkata, “Ini merupakan detik penentu dalam perjalanan VideoVerse. Kepercayaan asas kami ialah AI seharusnya memperkasa pemegang hak media sukan untuk memaksimumkan nilai yang boleh diperoleh daripada kandungan mereka. Bekerjasama dengan Minute Media bukan sahaja mempercepatkan visi global kami, malah memperkukuh keupayaan kami untuk memberi perkhidmatan kepada pemegang hak dan penerbit di seluruh dunia, sambil mengubah cara kandungan bentuk pendek disampaikan dan dijana hasil secara masa nyata kepada peminat di mana sahaja.” Beliau menambah lagi, “Bersama‑sama, kita akan membuka sinergi hebat daripada penciptaan yang dikuasakan oleh AI hinggalah ke pengedaran dan pengewangan.”

Teknologi VideoVerse akan memacu penambahbaikan utama dalam keseluruhan ekosistem Minute Media, sekali gus memperkukuh platform STN Video untuk liga dan penerbitan.

Perihal Minute Media

Minute Media merupakan sebuah syarikat teknologi dan kandungan bertaraf global yang mengkhusus dalam bidang sukan dan budaya. Platform teknologi proprietari milik Minute Media membolehkan penciptaan, pengedaran dan pengewangan pengalaman kandungan digital. Mereka memiliki dan mengendalikan jenama kandungan sukan terkemuka, termasuk The Players’ Tribune, FanSided dan 90min, serta bertindak sebagai penerbit bagi Sports Illustrated serta Sports Illustrated Swimsuit merentasi platform digital dan cetak. Minute Media mempunyai portfolio kukuh bagi sorotan sukan melalui STN Video, yang menyediakan pengedaran dan pengewangan untuk liga serta pasukan. Syarikat ini mencapai 200 juta pengguna bulanan, memperkasa lebih 1,500 daripada pencipta kandungan dan lebih 400 rakan pengedaran di 14 pasaran global dalam 10 bahasa. Mereka juga mempunyai pangkalan pelanggan cetakan yang kukuh melalui penerbitan majalah Sports Illustrated, Sports Illustrated Swim dan Sports Illustrated Kids. Minute Media mempunyai pejabat di New York, London, Tel Aviv, São Paulo dan Asia.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.minutemedia.com.

Tentang Magnifi oleh VideoVerse

Magnifi, dengan teknologi pemenang anugerah, telah mencapai padanan produk-pasaran yang sangat kukuh dalam memberikan perkhidmatan kepada perusahaan merentasi pelbagai industri — pemain OTT, penyiar, kelab dan liga sukan, agensi pemasaran, platform e‑permainan, sekolah, kolej, dan banyak lagi. Magnifi sedang membangunkan ekosistem penyuntingan video generasi baharu yang menyokong pelbagai aplikasi dalam proses pasca‑produksi. Syarikat ini mengkhusus dalam menghasilkan detik‑detik utama secara serta‑merta dan video pendek bersaiz automatik, sekali gus membolehkan pemegang hak kandungan meningkatkan jangkauan serta jumlah penonton mereka. Magnifi bekerjasama dengan pemegang/pemilik hak utama, termasuk Portugal Football Federation, Danish Football leagues, FIFA+, Formula E, Mountain West Conference serta penyiar sukan utama lain di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.magnifi.ai

Hubungi:

Paige Graham - paige@minutemedia.com

Kapil Gadhire - kapil.gadhire@magnifi.ai