Minute Media 收购领先 AI 体育视频技术平台 Magnifi 的母公司 VideoVerse

纽约, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的技术与体育内容公司 Minute Media 今日宣布收购 VideoVerse。 VideoVerse 的旗舰产品 Magnifi 是一个 AI 驱动的 SaaS 技术平台，能够帮助内容所有者和版权方自动识别关键时刻，实时生成精彩片段，并高效分发引人入胜的短视频内容。

VideoVerse 的加入将使 Minute Media 能够为体育内容生态系统提供前所未有的价值，同时进一步提升双方的合作能力。 Minute Media 计划通过此次收购，推出集内容创作、分发与变现于一体的全面解决方案，进一步深化其与全球各顶尖球队、联赛及体育联合会的战略合作伙伴关系。 此外，Magnifi 的现有客户还将能够无缝利用 Minute Media 行业领先的分发与变现解决方案，从而提升其视频资产的投资回报率 (ROI)。

在快节奏的体育竞技场中，VideoVerse 旗下的 Magnifi 能助力合作伙伴快速向多平台粉丝传递精彩瞬间，以无与伦比的速度和精准度捕捉比赛精髓。 在 AI 技术的支持下，Magnifi 利用计算机视觉、自然语言处理和机器学习，分析音视频信号，识别精彩片段，增强粉丝的视频内容观看体验。 该产品集成了各种 GenAI 功能，包括多语言字幕生成、自动缩略图生成、元数据生成以及基于动态规则的引擎，旨在实现端到端的自动化处理，从而打造出一站式编辑工作空间，为内容团队赋能。

“我们很高兴能将 VideoVerse 富有热忱的团队及其强大的技术能力纳入 Minute Media 旗下，为各球队和联赛提供从内容创作、分发到变现的全栈解决方案。 此外，借助 VideoVerse 的技术，Minute Media 的自营品牌、合作伙伴及客户还将体验并拥有由 AI 驱动的最顶尖的内容创作能力。”Minute Media 创始人兼首席执行官 Asaf Peled 表示。

VideoVerse 联合创始人兼首席执行官 Vinayak Shrivastav 评论道：“这是 VideoVerse 发展历程中的一个决定性时刻。 我们的核心理念是，AI 应当为体育媒体版权方赋能，使其能够从内容中挖掘出更大价值。 与 Minute Media 合作，不仅能加速实现我们的全球愿景，还能增强我们为全球版权方和发行方提供服务的能力，同时重塑了短视频内容向全球粉丝实时推送与变现的方式。” 他进一步补充道：“通过合作，我们将在从 AI 驱动的内容创作、分发到变现的全链条中，释放强大的协同效应。”

VideoVerse 的技术将推动整个 Minute Media 生态系统的关键升级，强化面向各联赛和发行方的 STN Video 视频平台的功能。

关于 Minute Media

Minute Media 是一家专注于体育与文化领域的全球性科技与内容公司。 Minute Media 的专有技术平台为数字内容体验的创作、分发及变现提供支持。 其拥有并运营多家领先的体育内容品牌，包括 The Players' Tribune、FanSided 和 90min，同时还在各数字与印刷版刊物平台上担任 Sports Illustrated 及 Sports Illustrated Swimsuit 的发行方。 Minute Media 通过 STN Video 拥有强大的体育赛事集锦版权组合，为各联赛和球队提供内容分发与变现服务。 该公司月度用户规模达 2 亿，为全球 14 个市场、10 种语言环境下的 1500 多家内容创作者及 400 多家分发合作伙伴提供支持。 他们还通过出版 Sports Illustrated、Sports Illustrated Swim 和 Sports Illustrated Kids 杂志，建立了庞大的印刷版刊物订阅用户群。 Minute Media 在纽约、伦敦、特拉维夫、圣保罗和亚洲设有办事处。

关于 VideoVerse 旗下的 Magnifi

Magnifi 凭借其屡获殊荣的技术，在服务多个行业的企业客户方面实现了极强的产品市场契合度，这些客户包括 OTT 运营商、广播机构、体育俱乐部与联赛、营销机构、电子游戏平台、中小学及高校等。 Magnifi 正在构建新一代视频编辑生态系统，以满足后期制作流程中各类广泛的应用场景需求。 该公司专注于即时生成关键时刻精彩片段和自动适配尺寸的短视频，助力内容版权方提升自身的曝光度与观众数量。 Magnifi 与多家顶尖内容版权方/所有者合作，包括葡萄牙足球联合会 (Portugal Football Federation)、丹麦足球联赛 (Danish Football leagues)、FIFA+、电动方程式赛车 (Formula E)、Mountain West Conference 等全球领先的体育广播机构。

联系人：

