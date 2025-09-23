Minute Media 收购领先 AI 体育视频技术平台 Magnifi 的母公司 VideoVerse

此次收购发生在 Minute Media 的业务组合中新增一系列强劲的体育科技与内容资产一年后，最终为
版权方、联赛、球队、发行方及营销商打造出一套全方位解决方案。

纽约, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的技术与体育内容公司 Minute Media 今日宣布收购 VideoVerse。 VideoVerse 的旗舰产品 Magnifi 是一个 AI 驱动的 SaaS 技术平台，能够帮助内容所有者和版权方自动识别关键时刻，实时生成精彩片段，并高效分发引人入胜的短视频内容。

VideoVerse 的加入将使 Minute Media 能够为体育内容生态系统提供前所未有的价值，同时进一步提升双方的合作能力。 Minute Media 计划通过此次收购，推出集内容创作、分发与变现于一体的全面解决方案，进一步深化其与全球各顶尖球队、联赛及体育联合会的战略合作伙伴关系。 此外，Magnifi 的现有客户还将能够无缝利用 Minute Media 行业领先的分发与变现解决方案，从而提升其视频资产的投资回报率 (ROI)。

在快节奏的体育竞技场中，VideoVerse 旗下的 Magnifi 能助力合作伙伴快速向多平台粉丝传递精彩瞬间，以无与伦比的速度和精准度捕捉比赛精髓。 在 AI 技术的支持下，Magnifi 利用计算机视觉、自然语言处理和机器学习，分析音视频信号，识别精彩片段，增强粉丝的视频内容观看体验。 该产品集成了各种 GenAI 功能，包括多语言字幕生成、自动缩略图生成、元数据生成以及基于动态规则的引擎，旨在实现端到端的自动化处理，从而打造出一站式编辑工作空间，为内容团队赋能。

“我们很高兴能将 VideoVerse 富有热忱的团队及其强大的技术能力纳入 Minute Media 旗下，为各球队和联赛提供从内容创作、分发到变现的全栈解决方案。 此外，借助 VideoVerse 的技术，Minute Media 的自营品牌、合作伙伴及客户还将体验并拥有由 AI 驱动的最顶尖的内容创作能力。”Minute Media 创始人兼首席执行官 Asaf Peled 表示。

VideoVerse 联合创始人兼首席执行官 Vinayak Shrivastav 评论道：“这是 VideoVerse 发展历程中的一个决定性时刻。 我们的核心理念是，AI 应当为体育媒体版权方赋能，使其能够从内容中挖掘出更大价值。 与 Minute Media 合作，不仅能加速实现我们的全球愿景，还能增强我们为全球版权方和发行方提供服务的能力，同时重塑了短视频内容向全球粉丝实时推送与变现的方式。” 他进一步补充道：“通过合作，我们将在从 AI 驱动的内容创作、分发到变现的全链条中，释放强大的协同效应。”
VideoVerse 的技术将推动整个 Minute Media 生态系统的关键升级，强化面向各联赛和发行方的 STN Video 视频平台的功能。 

关于 Minute Media
Minute Media 是一家专注于体育与文化领域的全球性科技与内容公司。 Minute Media 的专有技术平台为数字内容体验的创作、分发及变现提供支持。 其拥有并运营多家领先的体育内容品牌，包括 The Players' TribuneFanSided90min，同时还在各数字与印刷版刊物平台上担任 Sports IllustratedSports Illustrated Swimsuit 的发行方。 Minute Media 通过 STN Video 拥有强大的体育赛事集锦版权组合，为各联赛和球队提供内容分发与变现服务。 该公司月度用户规模达 2 亿，为全球 14 个市场、10 种语言环境下的 1500 多家内容创作者及 400 多家分发合作伙伴提供支持。 他们还通过出版 Sports Illustrated、Sports Illustrated Swim 和 Sports Illustrated Kids 杂志，建立了庞大的印刷版刊物订阅用户群。 Minute Media 在纽约、伦敦、特拉维夫、圣保罗和亚洲设有办事处。

如需了解更多信息，请访问 www.minutemedia.com

关于 VideoVerse 旗下的 Magnifi
Magnifi 凭借其屡获殊荣的技术，在服务多个行业的企业客户方面实现了极强的产品市场契合度，这些客户包括 OTT 运营商、广播机构、体育俱乐部与联赛、营销机构、电子游戏平台、中小学及高校等。 Magnifi 正在构建新一代视频编辑生态系统，以满足后期制作流程中各类广泛的应用场景需求。 该公司专注于即时生成关键时刻精彩片段和自动适配尺寸的短视频，助力内容版权方提升自身的曝光度与观众数量。 Magnifi 与多家顶尖内容版权方/所有者合作，包括葡萄牙足球联合会 (Portugal Football Federation)、丹麦足球联赛 (Danish Football leagues)、FIFA+、电动方程式赛车 (Formula E)、Mountain West Conference 等全球领先的体育广播机构。

如需了解更多信息，请访问 www.magnifi.ai

联系人：
Paige Graham - paige@minutemedia.com
Kapil Gadhire - kapil.gadhire@magnifi.ai


