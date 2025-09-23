Minute Media 收購 VideoVerse，後者擁有頂尖 AI 體育影片技術平台 Magnifi

是次收購達成前一年，Minute Media 已為其產品組合增添一系列強大的體育技術及內容，最終整合成一套全方位解決方案，

服務對象包括權利持有人、體育聯盟、球隊、出版商及市場推廣商。

紐約, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的科技與體育內容公司 Minute Media 今天宣佈收購 VideoVerse。 VideoVerse 的主打產品 Magnifi 是一個人工智能 (AI) 的軟件即服務 (SaaS) 技術平台，讓內容擁有者及權利持有人自動偵測重要時刻、即時創建精彩片段，並高效地分發引人入勝的短片內容。

有了 VideoVerse，Minute Media 能為體育內容生態系統帶來前所未見的價值，同時強化雙方的合作夥伴實力。 透過是次收購，Minute Media 計劃推出完全整合的創作、分發與變現解決方案，以加強與全球頂尖隊伍、體育聯盟及運動總會的策略合作關係。 此外，現有的 Magnifi 客戶將可無縫利用 Minute Media 領先業界的分發與變現解決方案，從而提升影片資產的投資回報率 (ROI)。

在節奏急速的體育世界，VideoVerse 的 Magnifi 能協助合作夥伴快速地將精彩時刻帶給不同平台的支持者，以無可匹敵的速度精準無比地捕捉比賽精髓。 在 AI 驅動下，Magnifi 運用電腦視覺、自然語言處理及機器學習技術，分析視聽線索、識別精彩片段以及為支持者提升影片內容。 此產品整合生成式人工智能 (GenAI) 功能，包括多語言字幕、自動縮圖生成、元數據生成，以及基於動態規則的引擎，以自動化端對端處理流程，使其成為一站式支援內容團隊的編輯工作空間。

Minute Media 創辦人兼行政總裁 Asaf Peled 表示：「我們很高興能將 VideoVerse 的熱情團隊及雄厚實力引進 Minute Media 大家庭，為各隊伍和體育聯盟帶來創作、分發至變現的全方位解決方案。 此外，借助 VideoVerse 的技術，Minute Media 自有與營運的品牌、合作夥伴及客戶能夠親身體驗、親自掌握最先進的 AI 驅動創作方案。」



VideoVerse 聯席創辦人兼行政總裁 Vinayak Shrivastav 指出：「這是 VideoVerse 發展歷程中的一大關鍵時刻。 我們的核心理念是 AI 應該幫助體育媒體權利持有人，讓他們從內容發掘更高價值。 藉著與 Minute Media 結為合作夥伴，不但加快實現我們的全球願景，亦擴大我們服務全球權利持有人及出版商的能力，同時重塑短片內容即時帶給世界各地支持者而變現的方式。 他補充：「在攜手合作之下，我們將在 AI 驅動的創作、分發與變現過程中，發揮強大的協同效應。」

VideoVerse 的技術將有效推動 Minute Media 整個生態系統的重大升級，為體育聯盟與出版合作夥伴加強 STN Video 的平台。

關於 Minute Media

Minute Media 是一間專攻體育與文化的全球科技與內容公司。 Minute Media 的專有技術平台支援數碼內容體驗的創作、分發與變現。 該公司擁有並營運多個領先的體育內容品牌，包括 The Players' Tribune、FanSided 和 90min，並擔任《Sports Illustrated》與《Sports Illustrated Swimsuit》在數碼及平面平台的發行商。 透過 STN Video，Minute Media 擁有龐大的體育賽事精華版權組合，為體育聯盟和隊伍提供分發與變現服務方案。 該公司每月觸及 2 億用戶，支援超過 1,500 名內容創作者及逾 400 間分發合作夥伴，業務遍佈全球 14 個市場，支援 10 種語言， 並透過出版《Sports Illustrated》、《Sports Illustrated Swim》和《Sports Illustrated Kids》雜誌，獲得出眾的平面刊物訂戶基礎。 Minute Media 在紐約、倫敦、特拉維夫、聖保羅及亞洲設有辦事處。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.minutemedia.com。

關於 Magnifi by VideoVerse

Magnifi 憑著其屢獲殊榮的技術，在服務橫跨眾多產業的企業時達成極強的產品市場契合，客戶對象包括 OTT 營運商、廣播公司、體育俱樂部與聯盟、市場推廣機構、電競平台、各級學校及大專院校等。 Magnifi 致力建構新一代的影片編輯生態系統，以滿足後製程序中各式各樣的使用情境。 該公司專注生成即時精彩時刻及自動調整尺寸的短片，助內容權利持有人擴大市場版圖、提升觀看次數。 Magnifi 與眾多領先的權利持有人/擁有者合作，包括葡萄牙足球總會、丹麥足球聯盟、FIFA+、電動方程式、Mountain West Conference 以及其他全球領先的體育廣播公司。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.magnifi.ai

聯絡人：

Paige Graham - paige@minutemedia.com

Kapil Gadhire - kapil.gadhire@magnifi.ai