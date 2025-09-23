UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ išplatino 25 mln. eurų obligacijų emisiją

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ išplatino 25 mln. eurų vertės 4 metų trukmės obligacijas pagal atnaujintą 400 mln. eurų vertybinių popierių programą. Nominali obligacijos vertė – 1 000 eurų, o pajamingumas – 3,119 %. Obligacijų išpirkimo data – 2029 m. rugsėjo 24 d.
Obligacijos buvo platinamos privačiu būdu instituciniams investuotojams Baltijos ir Šiaurės šalyse.
Emitentas teiks paraišką įtraukti obligacijas į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos listingavimo sąrašą.
Vienintelis šio sandorio organizatorius ir platintojas buvo Luminor Bank AS, Lietuvos filialas, o teisines paslaugas, susijusias su sandorio dokumentacija, teikė advokatų kontora „Ellex Valiunas“.
