Capgemini SE: Mise à disposition d'un prospectus obligataire

Contact investisseurs :

Vincent Biraud

Tel.: +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social : 11 rue de Tilsitt, Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 23 septembre 2025.

Avis de mise à disposition d’un prospectus obligataire

Capgemini (Euronext Paris : CAP) annonce la mise à disposition du prospectus ayant reçu le visa numéro 25-379 de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) relatif à l’émission obligataire comprenant les tranches suivantes :

une émission de 1 milliard d’euros avec une maturité de 2 ans, portant un coupon variable de Euribor 3 mois plus 0,30% (les Obligations 2027, ISIN FR0014012SC7),

une émission de 500 millions d’euros avec une maturité de 3 ans, portant un coupon de 2,50% (les Obligations 2028, ISIN FR0014012SB9),

une émission de 1,25 milliard d’euros avec une maturité de 6 ans, portant un coupon de 3,125% (les Obligations 2031, ISIN FR0014012S97), et

une émission de 1,25 milliard d’euros avec une maturité de 9 ans, portant un coupon de 3,50% (les Obligations 2034, ISIN FR0014012S89).

Le prospectus est disponible sur le site Internet de la société (www.capgemini.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

