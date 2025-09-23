La Fondation de bienfaisance de la FPN reçoit undon de 3,5 millions de dollars lors du deuxième gala en l'honneur de la tunique rouge

OTTAWA, Ontario, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale est fière d'annoncer qu'elle a reçu un don de 3,5 millions de dollars de l'ancien Fonds de recours juridique des membres de la gendarmerie lors du deuxième gala de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale, intitulé « Honour the Serge, Giving Back to Those Who Gave All » (Honorer la tunique rouge, rendre hommage à ceux qui ont tout donné), qui s'est tenu à l'hôtel Westin d'Ottawa le samedi 20 septembre. Grâce à la générosité des commanditaires et des donateurs, le gala a également permis de recueillir 210 000 dollars supplémentaires pour soutenir les familles des membres décédés et former la prochaine génération de professionnels de la sécurité publique. Cet événement prestigieux en tenue de soirée a réuni plus de 225 membres de la GRC, leurs familles, des dirigeants communautaires et des sympathisants afin de rendre hommage au service et au sacrifice des membres de la GRC à travers le Canada.

Le Fonds de recours juridique des membres de la gendarmerie avait pour but de fournir une aide financière juridique aux membres de la GRC avant la certification de la Fédération de la police nationale et a depuis été dissous. La contribution importante provenant des fonds restants du Fonds, détenus en fiducie, a été officiellement versée à la Fondation de bienfaisance de la FPN par le sénateur (à la retraite) Vern White, le sergent-chef (à la retraite) Roy Hill, le sergent-chef (à la retraite) Peter Melanson et le sergent (à la retraite) Roger Cavanaugh, témoignant ainsi d'un investissement important dans l'avenir des familles des membres de la GRC et des professionnels de la sécurité publique.

Avec le succès de la collecte de fonds du gala, les bénéfices de l'ancien Fonds de recours juridique des membres de la gendarmerie aideront à créer une dotation pour soutenir les familles des membres décédés, financer des bourses d'études postsecondaires pour les étudiants en sécurité publique et soutenir de nouveaux programmes. Ces contributions contribuent également à l'objectif de dotation de 8 millions de dollars de la Fondation d'ici 2027.

« Le métier de policier comporte intrinsèquement des risques, et ce sont les conjoints, partenaires ou enfants des membres décédés qui supportent le poids de ce sacrifice », a déclaré Brian Sauvé, président et directeur général de la Fédération de la police nationale. « Le fardeau du service ne repose pas uniquement sur les membres. Il est également porté par leurs familles. C'est pourquoi la Fédération de la police nationale a créé la Fondation de bienfaisance de la FPN : pour alléger ce fardeau. Elle veille à ce que, lorsqu'une tragédie survient, les familles puissent se réunir, faire leur deuil et entamer leur processus de guérison sans avoir à subir le stress supplémentaire d'une détresse financière immédiate. »

Parmi les invités présents figuraient le sénateur Baltej Dhillon, le sous-commissaire principal Bryan Larkin, le sous-commissaire adjoint Martin Roach, la sous-commissaire adjointe Rhonda Blackmore, le sergent-major Elaine Maisonneuve et le chef adjoint Paul Burnett du Service de police d'Ottawa, ainsi que d'autres dirigeants communautaires, partenaires et sympathisants éminents venus de partout au pays.

La Fondation remercie sincèrement tous les participants, les donateurs et les généreux commanditaires qui ont contribué au succès retentissant de cette soirée. Leur soutien continu permet aux familles des membres de la GRC de ne pas être seules dans les moments difficiles et garantit que le service rendu par leurs proches ne sera jamais oublié.

« L'esprit de ce gala résonnera bien au-delà de ces murs, dans les foyers de nos familles, dans les rêves des jeunes professionnels et dans le cœur de ceux que nous avons promis de ne jamais oublier », a déclaré Kevin Halwa, président de la Fondation de bienfaisance de la FPN.

Pour en savoir plus sur la Fondation de bienfaisance de la Fédération nationale de la police ou pour faire un don, veuillez consulter le site : https://npf-fpn.com/npfbf-gala





Nous remercions tout particulièrement nos commanditaires :

La Fédération de la police nationale

EHN Guardians

Red Tunic Insurance

Nelligan Law

Enriched Academy

Diversified Rehabilitation Group

BMO

McLennan Ross LLP

RBC Dominion Securities

BMS Group

Anita Atwal Law

Ce gala a été rendu possible grâce à nos partenaires en organisation d'événements chez Design Co., Sarah Kelly et Melissa Thompson, dont l'expertise a permis de créer une soirée thématique significative sur les « années folles » en l'honneur des membres de la GRC et de leurs familles.

À propos de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale :

La Fondation de bienfaisance de la Fédération nationale de police (FBFPN) a été créée en 2016 et a obtenu le statut d'organisme de bienfaisance en mars 2021 afin d'apporter un soutien essentiel aux familles des membres de la FPN décédés dans l'exercice de leurs fonctions, hors service ou en service.

La Fondation fournit une aide financière immédiate aux familles des membres en service décédés, que le décès soit survenu pendant ou en dehors du service. Elle offre également des bourses d'études postsecondaires aux conjoints, aux personnes à charge et aux jeunes Canadiens qui poursuivent une carrière dans le domaine de la sécurité publique. En outre, la Fondation contribue à des organisations caritatives communautaires partout au Canada, aidant ainsi à étendre son soutien aux communautés plus larges où vivent et servent les membres.

La FBFPN gère les contributions du public et des membres afin de soutenir ces programmes et d'assurer un soutien significatif à long terme aux familles de la GRC et à la prochaine génération de professionnels de la sécurité publique.

Pour plus d'informations : À propos de la FBFPN - NPF-FPN

NPF : LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram

Responsable média

Sarah Kavanagh

Conseillère, Relations avec les médias

Media@npf-fpn.com

604-842-6864

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87d30c45-1b53-49ce-a944-37dfd43adf6f