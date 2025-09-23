Nyxoah Présente les Dernières Avancées Concernant son Expansion au Moyen-Orient

De nouveaux centres à Dubaï, au Koweït et à Abu Dhabi après la première implantation de Genio® dans la région au début de l'année 2025

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 23 septembre 2025, 22h10 CET / 16h10 ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), une société de technologie médicale développant des alternatives thérapeutiques révolutionnaires pour l'apnée obstructive du sommeil (AOS) par la neuromodulation, a annoncé aujourd'hui la poursuite de son expansion commerciale au Moyen-Orient, après le premier implant Genio® réalisé avec succès à Abu Dhabi en septembre 2025.

Le Moyen-Orient dispose de systèmes de santé de classe internationale, de leaders d'opinion renommés et de centres d'excellence dotés d'installations exceptionnelles. Nyxoah est fier de s'associer à ces institutions réparties à Dubaï, au Koweït et à Abu Dhabi afin d'élargir l'accès à Genio et d'améliorer les résultats pour les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil qui ne tolèrent pas la CPAP.

Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah, a déclaré : "Le Moyen-Orient représente un marché important et en pleine croissance pour Nyxoah, et nous sommes ravis de constater cette dynamique depuis notre lancement initial dans la région au début de l'année. Notre expansion de Dubaï vers le Koweït et Abu Dhabi nous permet d'offrir la solution Genio, unique et centrée sur le patient, à un plus grand nombre de personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil. Nous sommes reconnaissants de pouvoir collaborer avec les principaux établissements de santé et experts de la région, qui partagent notre mission de transformer le traitement de l'AOS et de faciliter le sommeil des patients dans le monde entier."

Grâce à son réseau croissant de centres à travers le Moyen-Orient, Nyxoah continue de tenir son engagement d'élargir l'accès des patients à Genio, le seul système de stimulation bilatérale du nerf hypoglosse sans sonde et alimenté de manière externe pour le traitement de l'AOS modérée à sévère.

A propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l’une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l’autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l’extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'approbation par la FDA américaine d'une demande d'autorisation préalable à la mise sur le marché.

Attention – Marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

Déclarations Prospectives

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant le système Genio ; les études cliniques prévues et en cours sur le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; les objectifs de Nyxoah en matière de développement, de parcours réglementaire et d'utilisation potentielle du système Genio ; la stratégie de commercialisation de la société et son entrée sur le marché américain ; et les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les performances, les perspectives, la croissance et les stratégies de la société.

Contact :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



