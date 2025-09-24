吉隆坡在 OAG 航空枢纽排名中领跑，成为亚太地区连接性最强的机场

新加坡, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球旅游业领先数据平台 OAG 今日发布 Megahubs 2025 报告，这份报告是对全球连通性最强机场的权威排名。 今年是该报告发布的第十年，其数据显示亚太地区航空业实力持续增强——在全球排名前十的机场中，亚太地区占据三席。

吉隆坡国际机场 (KUL) 位列亚洲枢纽机场首位，并列全球排名第四位。首尔仁川机场 (ICN) 排名第六，而东京羽田机场 (HND) 则位列第九，较 2024 年的第三名有所下滑。

将如今的领先机场与 2015 年（航空枢纽报告首次发布之年）相比，KUL 的排名已从第五位升至第四位，所服务的航点数量增加了 22%。 ICN 是过去十年间排名提升最显著的机场之一：其全球排名从第十位升至第六位，且在一年中航班最繁忙的日子里，潜在航班连接数增加了 58%。

亚太地区领先机场

KUL、ICN 和 HND 是亚太地区国际连通性最强的三座机场，新加坡樟宜机场 (SIN) 和 曼谷素万那普机场 (BKK) 则跻身前五强。

进一步细分，以下是各次区域的主要枢纽机场：

东南亚地区 – 吉隆坡机场 (KUL)

东北亚地区 – 首尔仁川机场 (ICN)

南亚地区 – 德里机场 (DEL)

西南太平洋地区 – 悉尼机场 (SYD)

亚太地区最佳低成本航空枢纽

亚太地区在低成本航空领域占据主导地位，全球排名前 25 的低成本航空枢纽中，有 16 个位于该地区。 KUL 在全球低成本航空枢纽 (LCC Megahub) 排名中位居榜首，其中亚洲航空在该机场运营的航班占比达 36%。 自 2024 年以来，ICN 与 马尼拉机场 (MNL) 的排名发生了互换：目前 ICN 位列第二，MNL 则排名第三。 香港国际机场 (HKG) 是今年低成本航空枢纽榜单中排名提升最显著的机场之一 —— 在国泰航空旗下香港快运航空的推动下，其排名跃升 20 位，升至第四。

OAG 亚太区负责人 Mayur Patel 表示：“亚太地区已稳固树立起全球航空业核心力量的地位，既拥有世界一流的全服务航空枢纽，也具备充满活力的低成本航空连通网络，实现了二者的平衡发展。 吉隆坡既是全球顶级枢纽，又是世界领先的低成本航空枢纽，这种双重成功凸显了该地区服务各类旅客的独特能力。”

