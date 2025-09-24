吉隆坡在 OAG 大型樞紐排名中冠絕亞太，成為區內最多航點的機場

新加坡, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 環球旅遊業尖端數據平台 OAG 今日發佈《2025 年大型樞紐》報告，揭曉全球機場最多航點的最終排名。 今年適逢報告發佈十週年，彰顯亞太航空領域日益強大的實力，全球十大樞紐中亞太區已佔三席。

吉隆坡國際機場 (KUL) 榮登亞洲樞紐榜首，並列全球第四名。 首爾仁川機場 (ICN) 排名第六，東京羽田機場 (HND) 則位列第九，相比 2024 年的第三名有所下跌。

放眼現今的領先樞紐，與 2015 年《大型樞紐報告》首次發佈時相比，KUL 從第五名躍升至第四名，服務航點增加 22%。 ICN 是近十年躍升幅度最大的樞紐之一，從第十名攀升至第六名，在最繁忙日子的潛在轉機量提升 58%。

亞太區領先樞紐

KUL、ICN 和 HND 是亞太區最多國際航點的三大機場，新加坡樟宜機場 (SIN) 和曼谷蘇凡納布機場 (BKK) 則躋身前五名

按次區域劃分，領先的大型樞紐如下：

東南亞 – 吉隆坡機場 (KUL)

– 吉隆坡機場 (KUL) 東北亞 – 首爾仁川機場 (ICN)

– 首爾仁川機場 (ICN) 南亞 – 德里機場 (DEL)

– 德里機場 (DEL) 西北太平洋 – 悉尼機場 (SYD)

亞太廉航精英樞紐

亞太區在廉航界佔主導地位，全球 25 大廉航大型樞紐中佔 16 席。 KUL 領先全球，位居廉航大型樞紐之首，亞航營運當中 36% 的航班。 自 2024 年起 ICN 及馬尼拉機場 (MNL) 名次互換，ICN 位居第二，MNL 名列第三 香港國際機場 (HKG) 今年在廉航排名中顯著躍升，上升 20 名至第四位，主要有賴國泰航空旗下的香港快運航空。

OAG 亞太區主管 Mayur Patel 表示：「亞太區已鞏固其全球航空實力權威的美譽，兼備世界級全方位服務樞紐與充滿活力的廉航連通網絡。 吉隆坡同時榮登全球頂級樞紐與領先廉航樞紐，彰顯此地區服務各類型旅客的獨特優勢。」

關於 OAG

OAG 為環球旅遊業尖端數據平台，提供以業界為先的單一供應、需求及定價數據來源。

