Axi Select celebra dos años con más de 400 millones de dólares en financiación para operadores e historias de éxito extraordinarias

SÍDNEY, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi Select, el programa pionero para el desarrollo y financiación de operadores de Axi, el bróker global de trading en línea, celebra su segundo aniversario con un importante hito: superar los 400 millones de dólares en financiación asignada a operadores y consolidar su posición como el programa estilo prop-trading respaldado por brókeres más innovador del sector.

Desde su lanzamiento en 2023, Axi Select se ha expandido para apoyar a miles de operadores de todo el mundo en distintas regiones. Su exclusivo modelo basado en el rendimiento ya ha visto a más de cinco operadores alcanzar el nivel ProM, cada uno de los cuales gestiona un millón de dólares en financiación, mientras que su comunidad de más de 40.000 operadores continúa avanzando por los hitos del programa.

Hitos en dos años

Más de 400 millones de dólares en financiación asignados a operadores de todo el mundo

asignados a operadores de todo el mundo Más de 10 millones de dólares en pagos de ganancias

en pagos de ganancias Cinco operadores han llegado al nivel de financiación ProM de un millón de dólares

han llegado al Una comunidad en expansión de más de 40.000 operadores

Introducción del análisis del rendimiento con Edge Score , que les ofrece a los operadores información objetiva sobre el riesgo, la consistencia y la disciplina

, que les ofrece a los operadores información objetiva sobre el riesgo, la consistencia y la disciplina Integración con MT5, que amplía el acceso al mercado y a las herramientas de trading

Un nuevo estándar para el desarrollo de los operadores

Axi Select se ha distinguido por eliminar los obstáculos y los costos asociados a las empresas tradicionales de operaciones con capital propio o prop trading. No existen cuotas de admisión, desafíos estrictos de eliminación ni plazos artificiales. En cambio, los operadores crecen por medio del programa al demostrar consistencia, disciplina y habilidad en los mercados reales.

“Durante los últimos dos años, hemos creado algo verdaderamente diferente con Axi Select”, expresó Greg Rubin, director de Axi Select. “Nuestro objetivo es proporcionarles a los operadores una vía justa y transparente para que crezcan a nivel profesional. Ver que cinco operadores ya han llegado al millón de dólares en financiación es una prueba de que, con las herramientas y el apoyo adecuados, es posible lograr cosas increíbles”.

De cara al futuro

En su tercer año, Axi Select planea ampliar su ecosistema de apoyo a los operadores mediante:

Herramientas de análisis del rendimiento avanzadas, basadas en el éxito de Edge Score

avanzadas, basadas en el éxito de Edge Score Educación y mentorías mejoradas , para ayudar a los operadores a desarrollar carreras profesionales sostenibles a largo plazo

, para ayudar a los operadores a desarrollar carreras profesionales sostenibles a largo plazo Innovación constante de la plataforma, para proporcionar una integración perfecta en toda la infraestructura de MT5 y Axi a nivel mundial



“En Axi Select, no solo financiamos operaciones, sino que ayudamos a los operadores a convertirse en profesionales”, añadió Rubin. “Los dos últimos años han sentado una base sólida, y nos entusiasma ver cuán lejos pueden llegar nuestros operadores en el tercer año y más allá”.

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de operaciones con divisas y CFD en línea, que cuenta con la confianza de miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece operaciones para diversas clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo y materias primas.

Para obtener más información sobre Axi Select, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Consultas de los medios: mediaenquiries@axi.com

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de servicio. Se aplican las tarifas de operación estándar y un depósito mínimo.