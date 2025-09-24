Axi Select célèbre ses deux ans avec plus de 400 millions de dollars de financements attribués aux traders et des réussites marquantes

SYDNEY, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi Select, le programme innovant de développement et de financement des traders lancé par le courtier mondial en ligne Axi, fête son deuxième anniversaire en franchissant une étape décisive : plus de 400 millions de dollars de financements attribués aux traders, confirmant ainsi sa position de programme adossé à un courtier le plus novateur du secteur, dans un modèle proche des sociétés de trading pour compte propre.

Depuis son lancement en 2023, Axi Select s’est développé pour accompagner des milliers de traders à travers le monde, dans plusieurs régions. Son modèle unique basé sur la performance a déjà permis à plus de cinq traders d’atteindre le stade ProM, chacun gérant 1 million de dollars de financement, tandis que sa communauté de plus de 40 000 traders continue de progresser dans les différentes étapes du programme.

Chiffres-clés après deux ans :

Plus de 400 millions de dollars de financement attribués aux traders à travers le monde

attribués aux traders à travers le monde Plus de 10 millions de dollars versés en profits

versés en profits Cinq traders ayant atteint le stade ProM avec 1 million de dollars de capital géré

ayant atteint le Une communauté croissante de plus de 40 000 traders

Introduction du système d’analyse de performance Edge score , offrant un retour objectif sur le risque, la constance et la discipline

, offrant un retour objectif sur le risque, la constance et la discipline Intégration de MT5, élargissant l’accès aux marchés et aux outils de trading

Une nouvelle norme pour le développement des traders

Axi Select s’est distingué en supprimant les obstacles et les coûts associés aux sociétés de trading traditionnelles. Aucun droit d’entrée, aucun challenge éliminatoire rigide, ni délais artificiels. Les traders progressent dans le programme en démontrant constance, discipline et compétence sur les marchés réels.

« Au cours des deux dernières années, nous avons bâti quelque chose de véritablement différent avec Axi Select », a déclaré Greg Rubin, responsable d’Axi Select. « Notre objectif est d’offrir aux traders un parcours équitable et transparent pour développer leur carrière. Le fait que cinq d’entre eux aient déjà atteint le cap du million de dollars de financement prouve qu’avec les bons outils et le bon accompagnement, des résultats extraordinaires sont possibles. »

Perspectives

Pour sa troisième année, Axi Select prévoit d’élargir son écosystème de soutien aux traders à travers :

Des outils d’analyse de performance avancés, s’appuyant sur le succès de l’Edge score

avancés, s’appuyant sur le succès de l’Edge score Une formation et un mentorat améliorés , aidant les traders à bâtir une carrière durable à long terme

, aidant les traders à bâtir une carrière durable à long terme Une innovation continue sur la plateforme, avec une intégration fluide de MT5 et des infrastructures mondiales d’Axi



« Chez Axi Select, nous ne nous contentons pas de financer des transactions : nous aidons les traders à devenir des professionnels », a ajouté M. Rubin. « Les deux dernières années ont permis de poser des bases solides, et nous sommes impatients de voir jusqu’où nos traders pourront aller au cours de la troisième année et au-delà. »

À propos d’Axi

Axi est une société mondiale de trading en ligne sur le Forex et les CFD, qui bénéficie de la confiance de milliers de clients dans plus de 100 pays. Axi propose le trading sur plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole et les matières premières.

Pour en savoir plus sur Axi Select, consultez le site : https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Demandes de renseignements des médias : mediaenquiries@axi.com

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.