アクシ・セレクト (Axi Select)、4億ドル (約591億円) 以上のトレーダー資金提供と画期的な成功事例で2周年を祝う

シドニー発 , Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的なオンライン取引ブローカーであるアクシによる先駆的なトレーダー育成・資金提供プログラムであるアクシ・セレクトは、2周年という大きな節目を迎え、割り当てられたトレーダー資金が4億ドル (約591億円) を突破し、業界で最も革新的な自己勘定型のブローカー支援プログラムとしての地位を固めた。

アクシ・セレクトは2023年の設立以来、複数の地域において世界中何千人ものトレーダーを支援する規模に拡大した。 その独特なパフォーマンス主体モデルでは、すでに5人以上のトレーダーがProMステージに到達し、それぞれが100万ドル (約1.5億円) の資金を運用しており、また、4万人を超えるトレーダーコミュニティがプログラムのマイルストーンで進捗を続けている。

2周年目のマイルストーン

4億ドル (約591億円) 以上の資金 を世界中のトレーダーに割り当て

を世界中のトレーダーに割り当て 1,000万ドル (約15億円) 以上 の利益を払い出し

の利益を払い出し 5人のトレーダー が ProM 100万ドル (約1.5億円) の資金調達ステージに 到達

が 到達 4万人を超えるトレーダー で構成される、成長中のコミュニティ

で構成される、成長中のコミュニティ エッジ (Edge) スコアのパフォーマンス分析 を導入し、リスク、一貫性、規律に関する客観的なフィードバックをトレーダーに提供

を導入し、リスク、一貫性、規律に関する客観的なフィードバックをトレーダーに提供 MT5を導入し、マーケットアクセスとトレーディングツールを拡大

トレーダー育成の新基準

アクシ・セレクトは、従来の自己勘定型トレーディング会社にまつわる障壁やコストを取り除くことで、他社と一線を画してきた。 参加費用、融通の利かない排除条件、または人工的な期限はない。 代わりに、トレーダーは現実の市場で一貫性、規律、スキルを実証することで、このプログラムを通じて成長できる。

アクシ・セレクトの責任者であるグレッグ・ルービン (Greg Rubin) は次のように述べている。「過去2年間にわたり、アクシ・セレクトでは真に異なるものを構築してきました。」 「私共の焦点は、トレーダーがそのキャリアを拡大していくための、公平で透明な道筋を提供することにあります。 5人のトレーダーがすでに100万ドル (約1.5億円) の資金調達を実現したことは、適切なツールとサポートがあれば、素晴らしいことが可能になるという証拠です。」

今後の展望

アクシ・セレクトでは、その3年目に以下のようなトレーダーサポートエコシステムの拡大を計画している。

エッジ・スコアの成功に基づく高度な パフォーマンス分析ツール

トレーダーが持続可能な長期的キャリアを築けるよう、 教育と指導を強化

MT5とアクシのグローバルインフラにシームレスな統合を提供する継続的なプラットフォームの革新



ルービンは次のように付け加えている。「アクシ・セレクトでは、単に取引資金を提供するだけでなく、トレーダーがプロフェッショナルに成長できるよう支援しています。」 「この2年間で強固な基盤を築くことができました。3年目以降に、当社のトレーダーがどこまで成長できるかを楽しみにしています。」

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100カ国以上で数千人の顧客から信頼を受けている。 アクシは、外国為替、株式、金、原油、コモディティなど、複数の資産クラスを対象としたトレーディングを提供している。

アクシ・セレクトについて詳しくは、以下を参照されたい。https://www.axi.com/int/funded-trader-program

報道担当者向け問い合わせ先: mediaenquiries@axi.com。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダー・リミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみが利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。 標準取引手数料および最低入金額が適用される。