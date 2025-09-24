Axi Select, 트레이더 펀딩 4억 달러 돌파 및 성공 사례 달성하며 2주년 기념

SYDNEY, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 온라인 트레이딩 브로커 Axi의 선구적인 트레이더 육성 및 자금 지원 프로그램인 Axi Select가 출범 2주년을 맞아 중요한 이정표를 달성했다. 배정된 트레이더 자금 규모가 4억 달러를 돌파하며, 업계에서 가장 혁신적인 프롭(prop) 스타일 브로커 지원 프로그램으로서의 입지를 굳힌 것이다.

2023년 출시 이후, Axi Select는 전 세계 여러 지역에서 수천 명의 트레이더를 지원하도록 확장되었다. 독창적인 성과 기반 모델을 통해 현재까지 5명 이상의 트레이더가 ProM 단계에 도달해 각각 100만 달러의 자금을 운용하고 있으며, 4만 명이 넘는 트레이더 커뮤니티가 프로그램의 단계별 과정을 밟으며 지속적으로 성장하고 있다.

출범 2주년 주요 성과

전 세계 트레이더들에게 4억 달러 이상 자금 배정

1,000만 달러 이상 의 수익 배분

의 수익 배분 5명의 트레이더 가 ProM 단계(100만 달러 자금 운용) 달성

가 달성 4만 명 이상의 트레이더 커뮤니티로 성장

커뮤니티로 성장 리스크, 일관성, 규율에 대한 객관적 피드백을 제공하는 Edge Score 성과 분석 도입

도입 MT5 통합을 통한 시장 접근성과 트레이딩 도구 확대

트레이더 육성의 새로운 기준

Axi Select는 기존 프롭 트레이딩 회사들이 안고 있던 장벽과 비용을 제거하며 차별화에 성공했다. 참가비나 엄격한 탈락 과제, 인위적인 시간 제한이 없으며, 대신 트레이더는 실제 시장에서 일관성, 규율, 그리고 기술을 입증함으로써 프로그램 내에서 성장하게 된다.

Axi Select 총괄인 그렉 루빈(Greg Rubin)은 “지난 2년 동안 우리는 Axi Select를 통해 진정으로 차별화된 무언가를 만들어왔다. 우리의 초점은 트레이더들이 공정하고 투명한 경로를 통해 커리어를 확장할 수 있도록 하는 데 있다. 이미 다섯 명의 트레이더가 100만 달러 자금 운용 단계에 도달한 것은, 올바른 도구와 지원이 있다면 놀라운 성과가 가능하다는 것을 보여주는 것이다.”라고 밝혔다.

앞으로의 계획

출범 3년 차를 맞은 Axi Select는 트레이더 지원 생태계를 다음과 같이 확장할 예정이다:

고급 성과 분석 도구: Edge Score의 성공을 기반으로 더욱 정교한 퍼포먼스 인사이트 제공

Edge Score의 성공을 기반으로 더욱 정교한 퍼포먼스 인사이트 제공 강화된 교육 및 멘토십 : 트레이더들이 지속 가능한 장기 커리어를 구축하도록 지원

: 트레이더들이 지속 가능한 장기 커리어를 구축하도록 지원 지속적인 플랫폼 혁신: MT5와 Axi 글로벌 인프라 전반에 걸친 원활한 통합 제공



그렉 루빈(Greg Rubin) 총괄은 “우리는 단순히 트레이딩 자금을 지원하는 것이 아니라, 트레이더가 진정한 전문가로 성장할 수 있도록 돕고 있다. 지난 2년은 견고한 토대를 마련한 시간이었으며, 3년 차와 그 이후에 우리의 트레이더들이 얼마나 멀리 성장할 수 있을지 기대하고 있는 상황이다.”라고 덧붙였다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100여 개국 수천 명의 고객들에게 신뢰받는 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 회사이다. Axi는 외환, 주식, 금, 석유, 원자재 등 다양한 자산군에 걸쳐 트레이딩을 제공한다.

Axi Select에 대한 더 자세한 정보는 https://www.axi.com/int/funded-trader-program에서 확인할 수 있다.

미디어 문의: mediaenquiries@axi.com

Axi Select 프로그램은 AxiTrader Limited 고객에게만 제공된다. CFD는 투자 손실의 높은 위험을 수반한다. 이 콘텐츠는 귀하의 지역에서 제공되지 않을 수 있다. 자세한 내용은 당사의 이용약관(Terms of Service) 을 참조하길 권고한다. 표준 거래 수수료와 최소 예치금 요건이 적용된다.