Axi Select Mencapai Ulang Tahun Kedua dengan Pembiayaan Pedagang Melebihi AS$400 Juta serta Kisah Kejayaan Luar Biasa

SYDNEY, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi Select, program pembangunan dan pembiayaan pedagang yang inovatif daripada broker dagangan dalam talian global Axi, menandakan ulang tahun keduanya dengan pencapaian utama — melepasi AS$400 juta dalam pembiayaan pedagang yang diperuntukkan sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai program gaya-prop paling inovatif yang disokong broker dalam industri.

Sejak dilancarkan pada 2023, Axi Select telah berkembang untuk menyokong ribuan pedagang di seluruh dunia merentasi pelbagai rantau. Model berasaskan prestasi yang unik ini telah menyaksikan lebih daripada lima pedagang mencapai tahap ProM, masing-masing menguruskan AS$1 juta dalam pembiayaan, manakala komuniti yang terdiri daripada lebih 40,000 pedagang terus maju melalui pencapaian penting program ini.

Pencapaian Selepas Dua Tahun

AS$400 juta+ dalam pembiayaan diperuntukkan kepada pedagang di seluruh dunia

diperuntukkan kepada pedagang di seluruh dunia Lebih AS$10 juta dibayar keluar sebagai keuntungan

dibayar keluar sebagai keuntungan Lima pedagang mencapai tahap pembiayaan ProM AS$1 juta

mencapai Komuniti yang semakin berkembang dengan lebih 40,000 pedagang

Analitik prestasi Edge score diperkenalkan, memberikan pedagang maklum balas objektif tentang risiko, konsistensi dan disiplin

diperkenalkan, memberikan pedagang maklum balas objektif tentang risiko, konsistensi dan disiplin Integrasi MT5, memperluas akses pasaran dan alat dagangan

Piawaian Baharu untuk Pembangunan Pedagang

Axi Select telah membezakan dirinya dengan menghapuskan halangan serta kos yang lazimnya dikaitkan dengan firma perdagangan proprietari tradisional. Tiada yuran penyertaan, cabaran penyingkiran ketat atau garis masa tiruan. Sebaliknya, pedagang berkembang dalam program ini dengan menunjukkan konsistensi, disiplin dan kemahiran dalam pasaran sebenar.

“Sepanjang dua tahun lalu, kami telah membangunkan sesuatu yang benar-benar berbeza dengan Axi Select,” kata Greg Rubin, Ketua Axi Select. “Fokus kami adalah untuk memberikan pedagang laluan yang adil dan telus untuk mengembangkan kerjaya mereka. Melihat lima pedagang sudah mencapai pembiayaan AS$1 juta membuktikan bahawa dengan alat serta sokongan yang tepat, perkara luar biasa mampu dicapai.”

Tinjauan ke Hadapan

Memasuki tahun ketiga, Axi Select merancang untuk memperluas ekosistem sokongan pedagangnya melalui:

Alat analitik prestasi lanjutan , dibangunkan berasaskan kejayaan Edge score

, dibangunkan berasaskan kejayaan Edge score Pendidikan dan bimbingan yang dipertingkatkan membantu pedagang membina kerjaya jangka panjang yang mampan

membantu pedagang membina kerjaya jangka panjang yang mampan Inovasi berterusan platform menyediakan integrasi lancar merentasi MT5 dan infrastruktur global Axi



“Di Axi Select, kami bukan sekadar membiayai dagangan — kami membantu pedagang berkembang menjadi profesional,” tambah Rubin. “Dua tahun yang lalu telah meletakkan asas kukuh dan kami teruja untuk melihat sejauh mana pedagang kami boleh berkembang pada tahun ketiga dan seterusnya.”

Perihal Axi

Axi ialah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian bertaraf global, dipercayai oleh ribuan pelanggan di lebih daripada 100 buah negara. Axi menawarkan dagangan merentasi pelbagai kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak dan Komoditi.

Untuk maklumat lanjut mengenai Axi Select, sila layari: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader Limited. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Kandungan ini mungkin tidak tersedia di rantau anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Perkhidmatan kami. Yuran perdagangan standard dan deposit minimum dikenakan.