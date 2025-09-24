Axi Select comemora dois anos com mais de US$ 400 milhões em financiamento para traders e histórias de sucesso revolucionárias

SYDNEY, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Axi Select, programa pioneiro de desenvolvimento e financiamento de traders da corretora global de negociação on-line, Axi, está comemorando seu segundo aniversário com uma conquista importante — ultrapassando US$ 400 milhões em financiamento alocado para traders e consolidando sua posição como o programa apoiado por corretora mais inovador no estilo prop do setor.

Desde seu lançamento em 2023, o Axi Select expandiu-se para apoiar milhares de traders em todo o mundo, em diversas regiões. Seu modelo exclusivo baseado em desempenho já levou mais de cinco traders a alcançarem o estágio ProM, cada um gerenciando US$ 1 milhão em financiamento, enquanto sua comunidade de mais de 40.000 traders continua avançando pelos marcos do programa.

Conquistas em dois anos

Mais de US$ 400 milhões em financiamento alocados para traders em todo o mundo

alocados para traders em todo o mundo Mais de US$ 10 milhões em pagamentos de lucro

em pagamentos de lucro Cinco traders alcançando o estágio ProM com US$ 1 milhão em financiamento

alcançando o Uma comunidade crescente com mais de 40.000 traders

Análise de desempenho com pontuação Edge introduzida, oferecendo aos traders feedback objetivo sobre risco, consistência e disciplina

introduzida, oferecendo aos traders feedback objetivo sobre risco, consistência e disciplina Integração com MT5, ampliando o acesso ao mercado e às ferramentas de negociação

Um novo padrão para o desenvolvimento de traders

O Axi Select se destacou ao eliminar as barreiras e os custos associados às firmas tradicionais de negociação proprietária. Não há taxas de entrada, desafios rígidos de eliminação ou prazos artificiais. Em vez disso, os traders evoluem no programa demonstrando consistência, disciplina e habilidade em mercados ao vivo.

“Nos últimos dois anos, construímos algo realmente diferente com o Axi Select”, disse Greg Rubin, chefe do Axi Select. “Nosso foco é oferecer aos traders um caminho justo e transparente para expandirem suas carreiras. Ver cinco traders já alcançarem US$ 1 milhão em financiamento é a prova de que, com as ferramentas e o suporte certos, coisas incríveis são possíveis.”

Visando o futuro

Em seu terceiro ano, o Axi Select planeja expandir seu ecossistema de suporte aos traders por meio de:

Ferramentas avançadas de análise de desempenho , ampliando o sucesso da pontuação Edge

, ampliando o sucesso da pontuação Edge Educação e mentoria aprimoradas , ajudando os traders a construir carreiras sustentáveis de longo prazo

, ajudando os traders a construir carreiras sustentáveis de longo prazo Inovação contínua na plataforma, oferecendo integração perfeita entre o MT5 e a infraestrutura global da Axi



“No Axi Select, não estamos apenas financiando operações — estamos ajudando os traders a se tornarem profissionais”, acrescentou Rubin. “Os últimos dois anos estabeleceram uma base sólida, e estamos empolgados para ver até onde nossos traders podem chegar no terceiro ano e além.”

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFDs, com a confiança de milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece negociação em várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo e Commodities.

Para mais informações sobre o Axi Select, acesse: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Consultas de imprensa: mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.