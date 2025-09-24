Axi Select 成立两周年：交易者资金支持超 4 亿美元，成就突破性成功案例

悉尼, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球在线交易经纪商 Axi 旗下开创性交易者培养与资金支持计划 Axi Select，在成立两周年之际达成重大里程碑：向交易者分配的资金已突破 4 亿美元，并巩固了其作为业内最具创新性的经纪商支持型自营交易计划的地位。

自 2023 年启动以来，Axi Select 已逐步拓展业务，为全球多个地区的数千名交易者提供支持。其独特的绩效导向模式成效显著：已有超过 5 名交易者成功晋级至 ProM 阶段，每人管理 100 万美元的资金；与此同时，该计划旗下由 40,000 余名交易者组成的社区，仍在持续朝着计划设定的各阶段目标稳步进阶。

两周年里程碑

向全球交易者分配的 资金超 4 亿美元

利润分成超 1000 万美元

5 名交易者 成功晋级至 ProM 阶段（可管理 100 万美元资金）

成功晋级至 不断壮大的交易者社区已突破 40,000 人

推出 Edge 评分绩效分析功能 ，为交易者提供关于风险、稳定性和纪律性的客观反馈

，为交易者提供关于风险、稳定性和纪律性的客观反馈 实现 MT5 集成，拓展市场准入与交易工具

交易者培养的新标准

Axi Select 通过消除传统自营交易公司相关的门槛与成本，树立了自身的独特优势。该计划不收取入门费，不设置严苛的淘汰机制，也没有人为设定的时间限制。相反，交易者只需在真实市场环境中展现出交易的稳定性、纪律性与专业技能，即可在计划中逐步成长。

Axi Select 负责人 Greg Rubin 表示：“过去两年间，我们通过 Axi Select 打造了真正与众不同的项目。我们的核心目标是为交易者提供一条公平、透明的职业发展路径，助力他们扩大交易规模。如今已有 5 名交易者成功获得 100 万美元资金支持，这一成果足以证明：只要配备合适的工具与支持，交易者完全能实现卓越成就。”

展望未来

在其运营的第三年，Axi Select 计划通过以下举措拓展交易者支持生态体系：

在 Edge 评分系统成功应用的基础上，进一步推出先进的 绩效分析工具

打造更完善的教育与导师指导体系 ，助力交易者构建可持续的长期职业发展路径

，助力交易者构建可持续的长期职业发展路径 持续的平台创新：实现 MT5 与 Axi 全球基础设施的无缝集成



Rubin 补充道：“在 Axi Select，我们不仅为交易者提供资金支持——我们更在助力交易者成长为专业的交易人才。过去两年已为计划打下坚实基础，我们期待见证交易者在第三年及未来取得突破性成就。”

关于 Axi

Axi 是一家全球性在线外汇 (FX) 与差价合约 (CFD) 交易公司，在 100 多个国家/地区受到数千名客户的信赖。Axi 提供涵盖多种资产类别的交易服务，包括外汇、股票、黄金、原油及大宗商品。

有关 Axi Select 的更多信息，请访问：https://www.axi.com/int/funded-trader-program

媒体垂询：mediaenquiries@axi.com

Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。差价合约具有很高的投资损失风险。此内容在您所在的地区可能无法查看。如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。适用标准交易费及最低入金要求。