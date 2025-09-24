Communiqué de presse : Sanofi engage 625 millions de dollars supplémentaires dans Sanofi Ventures, afin d’accélérer ses investissements dans les biotechnologies et l’innovation en matière de santé numérique

Sanofi engage 625 millions de dollars supplémentaires dans Sanofi Ventures, afin d’accélérer ses investissements dans les biotechnologies et l’innovation en matière de santé numérique

Le fonds restera axé sur les domaines clés de Sanofi que sont l’immunologie, les maladies rares, la neurologie et les vaccins, en appuyant l’innovation en amont et les opportunités émergentes qui soutiennent la stratégie à long terme de l’entreprise

Sanofi Ventures stimule l’innovation en menant et en participant à des tours de financement privés pour les entreprises pionnières dans le domaine de la santé

Paris, le 24 septembre 2025. Sanofi Ventures a annoncé un investissement supplémentaire de 625 millions de dollars sur plusieurs années de la part de Sanofi, portant ainsi le total de ses actifs sous gestion à plus de 1,4 milliard de dollars. Ce nouvel engagement envers le fonds de capital-risque evergreen s’appuie sur plus de dix ans d’investissements dans des entreprises innovantes dans les domaines des biotechnologies et de la santé numérique, en phase avec les ambitions de croissance à long terme de Sanofi.

« Ce nouvel engagement financier conséquent reflète notre conviction profonde que certaines des avancées médicales les plus importantes naissent dans les entreprises en phase de démarrage. Forte d’un palmarès éprouvé en matière de victoires stratégiques et de stratégies de sortie réussies, Sanofi Ventures est devenue un puissant moteur de progrès scientifique et de croissance stratégique » a déclaré Paul Hudson, directeur général chez Sanofi. « En renforçant nos capacités d’investissement, nous accélérons notre aptitude à proposer des thérapies de nouvelle génération qui améliorent la vie des gens, tout en établissant de précieux partenariats dans l’ensemble de l’écosystème des soins de santé. »

Sanofi Ventures est la branche capital-risque de Sanofi, qui investit dans des entreprises de premier plan dans les domaines des biotechnologies et de l’intelligence artificielle/santé numérique, dont l’objectif est d’aider les patients et de transformer la pratique de la médecine. Depuis sa création en 2012, le fonds a déployé plus de 800 millions de dollars dans plus de 70 entreprises innovantes, dans les domaines des biotechnologies et de la santé numérique. L’équipe dirige les investissements à toutes les étapes du cycle de vie des entreprises privées, de la création jusqu’au transfert, siège aux conseils d’administration et participe aux introductions en bourse. Sanofi Ventures gère un portefeuille diversifié et international d’entreprises qui font progresser l’innovation dans le monde entier.

« L’augmentation de notre engagement financier nous permet d’approfondir notre rôle d’investisseur stratégique leader en matière d’avancées scientifiques et d’innovation numérique. Notre portefeuille mondial couvre l’ensemble du cycle de vie des entreprises, depuis leur création jusqu’à leur introduction en bourse, ce qui démontre la valeur à long terme que nous apportons aux entrepreneurs comme à Sanofi », a déclaré Jason P. Hafler, PhD, directeur général chez Sanofi Ventures. « Les excellentes performances de notre fonds, notamment trois stratégies de sortie réalisées en 2024 d’entreprises dont la valeur d’acquisition combinée s’élève à 3,25 milliards de dollars, confirment la pertinence de notre structure evergreen et de notre approche visant à identifier et à soutenir les entreprises qui sont à la pointe de l’innovation médicale. »

L’augmentation de l’engagement financier de Sanofi Ventures intervient à un moment où l’accès aux financements en phase de démarrage est devenu plus limité dans l’ensemble du secteur des biotechnologies, ce qui place le fonds dans une position idéale pour jouer un rôle crucial dans la promotion de l’innovation en matière de soins de santé. En apportant un soutien financier et stratégique essentiel, le fonds contribue à combler le fossé pour les start-up prometteuses, leur permettant ainsi de faire progresser des thérapies potentiellement révolutionnaires grâce à des étapes clés de développement. Cette stratégie renforce non seulement le pipeline d’innovations futures de Sanofi, mais consolide également la position de l’entreprise, en tant que catalyseur leader des avancées scientifiques dans le domaine des soins de santé.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

